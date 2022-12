L’armée américaine suspend ses patrouilles contre l’État islamique en Syrie

WASHINGTON (AP) – Les forces américaines ont arrêté les patrouilles militaires conjointes dans le nord de la Syrie pour contrer les extrémistes de l’État islamique, alors que les menaces turques d’invasion terrestre entravent ces missions avec les forces kurdes. D’autres patrouilles de sécurité plus limitées par les troupes américaines et kurdes, notamment autour des prisons, reprendront samedi, ont indiqué des responsables.

Le commandement central américain a déclaré vendredi que les troupes américaines avaient suspendu toutes les opérations conjointes avec les Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes contre l’EI en Syrie. Le Pentagone avait déclaré jeudi qu’ils étaient en cours mais réduits.

“Les FDS continuent d’effectuer des patrouilles et de maintenir la sécurité dans le camp de personnes déplacées d’al-Hol et dans les centres de détention, les prisons”, a déclaré le colonel de l’armée Joe Buccino, porte-parole du Commandement central. « L’Etat islamique reste une menace pour la sécurité et la stabilité régionales. Nous restons attachés à la défaite durable de l’Etat islamique et attendons avec impatience la reprise des opérations contre l’Etat islamique à l’avenir.

John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a déclaré vendredi aux journalistes que, comme par le passé, lorsqu’il y a des opérations turques dans le nord de la Syrie, cela a eu un impact sur les opérations anti-ISIS alors que les forces des FDS se concentrent sur leur défense dans le nord. Syrie. Les États-Unis ont déclaré que la décision des FDS de suspendre leurs missions contre le groupe État islamique avait également déclenché la décision américaine de le faire.

Dans un communiqué, les FDS ont indiqué que les autres patrouilles en partenariat débuteront samedi dans la zone frontalière. Les États-Unis ont déclaré que ces patrouilles ne visaient pas à contrer les militants de l’État islamique.

“Un état de calme et de réconfort a régné parmi la population le long de la zone frontalière après que le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a informé mercredi son homologue turc Hulusi Akar que Washington s’oppose fermement au lancement par la Turquie d’une opération militaire dans le nord de la Syrie”, a déclaré le SDF dans son communiqué. .

La Turquie a lancé ces derniers jours une série de frappes aériennes sur des cibles militantes présumées dans le nord de la Syrie et de l’Irak, en représailles à l’attentat meurtrier du 13 novembre à Istanbul qu’Ankara impute aux groupes kurdes. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a également menacé une incursion terrestre, sans préciser quand elle serait lancée.

Aucune force ou personnel américain n’a été touché par l’une des frappes. Mais le 26 novembre, l’armée américaine a déclaré que deux roquettes visaient les forces de la coalition dirigée par les États-Unis dans des bases de la ville de Shaddadeh, dans le nord-est de la Syrie. Il n’y a eu ni blessé ni dommage à la base. Il y a environ 900 soldats américains en Syrie, y compris dans le nord et plus au sud et à l’est.

Plus tôt cette semaine, Mazloum Abdi, le commandant des FDS, a déclaré aux journalistes que les opérations anti-EI avaient été “temporairement suspendues” en raison des récentes frappes aériennes turques, et que les gains réalisés dans la lutte contre le groupe extrémiste pourraient être “menacés”.

Mais Ryder a déclaré que les missions se poursuivaient, bien qu’elles aient été plus limitées en raison de la demande des FDS.

Austin s’est entretenu par téléphone avec le ministre turc de la Défense nationale Hulusi Akar mercredi, relayant la forte opposition du département à toute éventuelle invasion terrestre dans le nord de la Syrie, a déclaré Ryder. Il a refusé de détailler la réponse d’Akar aux préoccupations américaines.

“L’objectif ici est, du point de vue des États-Unis, de s’assurer que les organisations terroristes comme l’Etat islamique ne puissent pas se reconstituer”, a déclaré Ryder aux journalistes jeudi. Il a déclaré qu’il y avait eu des progrès à ce sujet depuis l’émergence du groupe en 2014, date à laquelle les extrémistes ont pris le contrôle de larges pans de l’Irak et de la Syrie. “Nous ne voulons pas que ces progrès soient gaspillés.”

Hogir Al Abdo à Qamishli, en Syrie, et Aamer Madhani à Washington ont contribué à ce rapport.

Lolita C. Baldor, L’Associated Press