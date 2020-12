L’armée américaine traque un homme âgé avec une barbe blanche et un gros ventre qui s’appelle Saint-Nicolas.

Il n’y a cependant aucune raison de s’alarmer, a déclaré le général de l’Air Force Glen D. VanHerck.

En fait, c’est une tradition de Noël qui en est à sa 65e année. Le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, une opération conjointe américano-canadienne qui protège le ciel des deux pays, a suivi le légendaire vieil homme joyeux depuis qu’un enfant a appelé par erreur la base en 1955, demandant à parler au Père Noël.

La base de Colorado Springs, dans le Colorado, surveillait les signes d’une attaque nucléaire. Mais cette année, les agents de la base s’assurent que le coronavirus La pandémie n’empêchera pas le Père Noël et ses rennes, comme le disent les livres d’histoires, de livrer des cadeaux aux enfants du monde entier.

Alors que le centre des opérations de suivi du Père Noël compte généralement environ 1500 bénévoles qui répondent aux appels du monde entier, cette année, ils ont diminué en raison de COVID-19[feminine soucis avec peu de personnes dans le centre et de nombreux appels à distance. Avec l’opération plus petite, ils ont également ajouté un message vocal pour les appelants qui n’atteignent pas un opérateur.

Mais alors que les cas continuent d’augmenter à travers le monde, cela pose la question: le Père Noël pourra-t-il nous apporter nos cadeaux en toute sécurité?

«Le Père Noël fait cela depuis de très nombreuses années, comme vous le savez, et il a déjà traversé des pandémies et des défis partout dans le monde. Je suis convaincu à cent pour cent que le Père Noël sait exactement comment rester en sécurité », a déclaré VanHerck.

Malgré une saison de Noël unique, le commandant du NORAD a déclaré qu’il ne s’attendait à aucune perturbation de l’horaire du livre de contes du Père Noël.

«Nous nous attendons à ce que le Père Noël soit à l’heure, qu’il arrive quelque part entre 21h00 et minuit dans chaque maison. J’encourage tous les enfants à s’assurer qu’ils sont au lit avant 21h00 pour que le Père Noël puisse rester à l’heure », a-t-il déclaré.

Son autre message important: vous pouvez toujours omettre les cookies.

C’est la première année de VanHerck à suivre le Père Noël. Le commandant a déclaré que c’était un honneur de pouvoir interagir avec des gens du monde entier et de faire partie d’une tradition qui s’étend sur des générations.

«Avant d’être le commandant du NORAD, je n’avais aucune idée de la popularité réelle de cette activité et du nombre de personnes qui l’ont fait pendant des décennies, depuis le moment où elles étaient enfants jusqu’à aujourd’hui», a déclaré VanHerck. «Et donc, continuer cette tradition est vraiment important.»

VanHerck a déclaré qu’il espérait que suivre le Père Noël apportera le bonheur aux familles pendant une saison des vacances sans précédent et après des mois à rester coincés à la maison – en particulier pour les enfants qui fréquentent l’école à distance et ne peuvent pas voir leurs amis à cause de COVID-19[feminine .

«Nous espérons que cela apportera un peu de normalité à leur vie et un peu de joie pendant la saison des fêtes», a déclaré VanHerck. «Donc, autant que nous pouvons apporter de bonnes nouvelles, du plaisir à la famille et à tous les enfants, ce sera un grand succès.

Pour obtenir des mises à jour en direct sur l’emplacement du Père Noël, les familles peuvent appeler le 1-877-HI-NORAD (1-877-446-6723) et visiter noradsanta.org.