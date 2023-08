L’armée américaine souffre d’un vide de leadership sans précédent

Le Pentagone a averti qu’une impasse politique sur les nominations de hauts commandants pourrait compromettre la préparation des troupes

L’armée américaine et le Corps des Marines sont tous deux sans chef de file pour la première fois de l’histoire en raison d’une querelle politique à Washington, ce qui pourrait saper les efforts pour recruter des troupes et s’assurer qu’ils sont prêts à défendre la nation, a averti le Pentagone.

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a affirmé vendredi que l’incapacité du Sénat américain à confirmer les nominations militaires pour plus de 300 postes d’officiers en attente, y compris les chefs des deux forces de combat terrestres du pays, est perturbatrice et pourrait entraver les relations avec les alliés. Le sénateur Tommy Tuberville, un républicain de l’Alabama, a bloqué l’approbation des nominations dans un différend sur les nouvelles prestations d’avortement du Pentagone pour les militaires et leurs personnes à charge.

« Aujourd’hui, pour la première fois dans l’histoire du ministère de la Défense, deux de nos services fonctionneront sans leadership confirmé par le Sénat », Austin a déclaré dans un discours prononcé à Joint Base Myer-Henderson Hall à Arlington, en Virginie. Il ajouta, « Dans notre monde dangereux, la sécurité des États-Unis exige des transitions ordonnées et rapides de nos chefs militaires confirmés. »

Le Corps des Marines est sans chef depuis que le général David Berger a terminé son mandat de quatre ans en tant que commandant le 10 juillet. Le vide a marqué le premier manque de leadership de ce type pour la branche en 164 ans. L’armée s’est retrouvée avec le même vide de leadership vendredi, lorsque le général James McConville a renoncé à son commandement en tant que chef d’état-major.

« Les grandes équipes ont besoin de grands leaders, et c’est essentiel pour maintenir la pleine puissance de la force de combat la plus meurtrière au monde », dit Austin. « C’est vital pour notre leadership mondial et pour la confiance de notre réseau exceptionnel d’alliés et de partenaires. »

Le fait de ne pas confirmer nos hauts dirigeants en uniforme hautement qualifiés sape notre préparation militaire.

L’impasse découle de la décision de la Cour suprême des États-Unis l’année dernière d’annuler Roe v Wade, une décision juridique historique de 1973 qui avait protégé l’avortement en tant que droit constitutionnel. Le renversement a ouvert la porte à des dizaines d’États dirigés par les républicains pour imposer de nouvelles restrictions à l’avortement. Le Pentagone a répondu en février en ordonnant que toutes les branches militaires américaines offrent des avantages spéciaux, dont trois semaines de congé payé et le remboursement intégral des dépenses, aux troupes et aux membres de la famille qui se rendent dans des États favorables à l’avortement pour interrompre une grossesse.

Tuberville a affirmé que la politique violait une loi fédérale qui interdit que les fonds fédéraux soient utilisés pour payer des avortements. Il a exigé que le Sénat contrôlé par les démocrates organise un vote sur la politique de voyage pour l’avortement. Les démocrates pourraient contourner le blocus procédural de Tuberville en organisant des votes individuels sur chaque nomination, mais ils ont déclaré que cette approche prendrait des mois et les empêcherait de traiter d’autres problèmes. Les législateurs sont actuellement en vacances d’été.

Les commandants par intérim occupent les postes vacants, mais ils ne pourraient pas emménager dans leurs nouveaux bureaux ou domiciles et seraient empêchés d’exercer certains pouvoirs, tels que les autorités budgétaires et la publication de politiques officielles, jusqu’à ce que leurs nominations soient confirmées. « Je suis convaincu que nous allons régler ce problème », Austin a déclaré, ajoutant qu’il s’attend à ce que le Sénat « assumer sa responsabilité et confirmer rapidement notre 41e chef d’état-major de l’armée. »