«L’Albanie est un partenaire précieux. Nos armées en bénéficient en s’entraînant ensemble, en améliorant l’interopérabilité, en renforçant la préparation opérationnelle et en renforçant les relations – tout cela nous permet de répondre à toute crise, à tout moment, avec nos alliés et partenaires », Tammy Muckenfuss de l’armée américaine pour l’Europe et l’Afrique basé en Allemagne, a déclaré samedi.