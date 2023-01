L’armée américaine s’apprête à sécuriser un nouvel accès aux principales bases philippines

Commentez cette histoire Commenter

L’armée américaine est sur le point d’obtenir un accès élargi aux bases clés des Philippines dans la foulée d’une refonte importante de la posture des forces américaines au Japon – des développements qui reflètent la préoccupation des alliés face à un environnement de sécurité de plus en plus difficile dans la région et un désir d’approfondir alliances avec les États-Unis, selon les États-Unis et les Philippines fonctionnaires.

Alors que les négociations sont toujours en cours, une annonce est attendue dès cette semaine lorsque le secrétaire à la Défense Lloyd Austin rencontrera à Manille son homologue puis le président Ferdinand Marcos Jr.

L’expansion implique l’accès aux bases militaires philippines, dont probablement deux sur l’île septentrionale de Luzon, ce qui, selon les analystes, pourrait donner aux forces américaines une position stratégique à partir de laquelle monter des opérations en cas de conflit à Taïwan ou en mer de Chine méridionale. Ils faciliteront également la coopération sur une série de problèmes de sécurité, y compris des réponses plus rapides aux catastrophes naturelles et aux événements liés au climat.

Un travail approfondi a été effectué au cours des derniers mois aux Philippines pour évaluer et évaluer divers sites, et au moins deux d’entre eux ont été épinglés, a déclaré un responsable du département d’État, qui, comme d’autres responsables, a parlé sous couvert d’anonymat parce qu’ils étaient pas autorisé à parler des délibérations.

Un responsable de la défense philippine a déclaré qu’un accord pour les sites supplémentaires avait “plus ou moins” été conclu mais qu’il serait officialisé lors de la rencontre des deux secrétaires à la défense. Des assistants des deux bureaux étaient continuant à aplanir les détails clés ces derniers jours, et au moins deux des nouveaux sites se trouvent à Luzon, a-t-il déclaré.

Le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan a discuté de la question avec son homologue Eduardo Año au début du mois dans le cadre d’un effort de la Maison Blanche pour intensifier la coopération avec les alliés de l’Indo-Pacifique, a déclaré un responsable américain.

La coopération militaire accrue avec les États-Unis « est de bon augure pour notre posture de défense », a déclaré le responsable philippin. Mais, a-t-il souligné, les efforts des Philippines pour renforcer leur sécurité “ne visent aucun pays en particulier”.

Marcos “réalise la dynamique de la région en ce moment et que les Philippines ont vraiment besoin d’intensifier”, a déclaré le responsable, ajoutant que le président surveillait de près les développements dans le détroit de Taiwan et dans la mer des Philippines occidentales. “Nous avons déjà des incursions de plusieurs pays et les tensions devraient encore augmenter.”

Bien que l’accès élargi à la base ne soit pas à lui seul le pivot de la sécurité pour la région, “c’est un gros problème”, a déclaré Gregory Poling, directeur du programme Asie du Sud-Est au Centre d’études stratégiques et internationales. “C’est important non seulement en termes de ce que cela signifie pour une éventualité à Taïwan ou en mer de Chine méridionale. C’est un signal que les Philippines sont toutes engagées dans la modernisation de l’alliance et qu’elles comprennent qu’une alliance moderne signifie qu’elles ont aussi des responsabilités.

Les Philippines, autrefois un territoire américain, sont alliées depuis 1951. Elles ont accueilli une présence américaine massive après la fin de la Seconde Guerre mondiale, y compris les deux plus grandes installations militaires américaines à l’étranger – un accord qui a pris fin en 1991 lorsque les Philippines Le Sénat, affirmant que la souveraineté du pays était violée, a forcé les Américains à abandonner toutes les bases américaines aux Philippines.

L’arrangement de défense mutuelle a été davantage souligné sous l’administration de l’ancien président Rodrigo Duterte, sans doute le président le plus pro-Pékin et anti-américain des Philippines. Duterte a menacé de mettre fin à l’accord sur les forces en visite, qui offrait des protections juridiques à l’armée américaine aux Philippines. Mais après la visite d’Austin à l’été 2021, et face à l’agression chinoise croissante dans les eaux philippines, Duterte a retiré la menace.

L’élection de Marcos l’année dernière a poursuivi une tendance au réchauffement – le président Biden a été le premier dirigeant étranger à l’appeler pour le féliciter. Mais l’approfondissement de l’alliance, selon les responsables, est enraciné dans la reconnaissance que la région devient un endroit plus dangereux. En novembre, par exemple, les garde-côtes chinois ont saisi de force des débris de roquettes chinoises remorqués par la marine philippine près de l’une des îles tenues par les Philippines. En décembre, des navires de la milice chinoise ont été aperçus grouillant dans la mer des Philippines occidentales. Et pas plus tard que la semaine dernière, des navires chinois ont chassé des pêcheurs philippins de l’un des récifs sur lesquels les Philippines ont des droits de pêche exclusifs.

La Chine est le plus grand partenaire commercial des Philippines et la famille Marcos a des liens historiques avec la Chine : Marcos s’est rendu en Chine en 1974 avec son père, alors président Ferdinand E. Marcos, et sa mère, Imelda Marcos, et ont rencontré le président Mao Zedong. Néanmoins, Marcos a clairement indiqué qu’il voyait la menace croissante. Lorsqu’on lui a demandé au Forum économique de Davos en janvier si le problème de la mer de Chine méridionale l’empêchait de dormir la nuit, il a répondu : « Cela vous empêche de dormir la nuit. Il vous tient éveillé dans la journée. Cela vous tient éveillé la plupart du temps.

Il a également déclaré qu ‘«en termes de tensions inter-détroit, nous sommes en première ligne», une référence au fait que les îles les plus septentrionales des Philippines ne sont qu’à environ 200 miles de Taiwan et l’endroit le plus probable que les réfugiés fuiraient dans un conflit.

Marcos a déclaré que “chaque fois que ces tensions augmentent”, impliquant des navires chinois et américains, “nous regardons comme des spectateurs” et si quelque chose ne va pas, “nous allons souffrir”.

Mais, a-t-il noté, le lien entre les États-Unis et les Philippines est “resté fort” et que la seule façon de rester fort et pertinent “est d’évoluer”.

Marcos a déclaré: “Nous avons des accords de sécurité avec les États-Unis, et cela est passé au premier plan … en raison des tensions accrues dans notre partie du monde.”

Marcos s’est rendu à Pékin début janvier au cours duquel, a-t-il dit, il a fait part de ses préoccupations concernant la mer de Chine méridionale. Il s’agit notamment de la marine et des garde-côtes chinois qui refusent aux pêcheurs philippins l’accès à leurs zones de pêche traditionnelles ainsi que l’accumulation d’îles artificielles dans les eaux philippines. Bien qu’il soit reparti avec plus d’une douzaine d’accords impliquant le tourisme, le commerce et le commerce électronique, ses remarques à Davos plus tard dans le mois montrent clairement que le problème de sécurité prévaut.

“Le monde a changé”, a-t-il déclaré. “Maintenant, nous vivons dans le contexte de toutes ces autres forces qui sortent, en particulier dans la région, autour de la mer de Chine méridionale.”

Les États-Unis ont actuellement accès à quatre bases aériennes et à une base militaire aux Philippines dans le cadre d’un accord de coopération renforcée en matière de défense de 2014. L’EDCA permet à l’armée américaine d’opérer dans des endroits convenus sur une base de rotation. Aucune des cinq bases ne se trouve dans le nord de Luzon.

En novembre, le vice-président Harris est devenu le plus haut responsable américain à visiter la province philippine de Palawan, une île mince mais d’environ 200 milles de long jouxtant la mer de Chine méridionale contestée. Au moment de sa visite, un haut responsable de l’administration a noté que les deux alliés avaient identifié de nouveaux emplacements “pour approfondir notre travail ensemble”.

Ce travail s’étendrait aux exercices de coopération en matière de sécurité, aux activités de formation combinées et permettrait aux États-Unis de fournir plus rapidement une aide humanitaire en cas de catastrophe naturelle, a déclaré le responsable. L’EDCA offre également des avantages économiques, a déclaré le responsable, notant que les États-Unis ont investi plus de 82 millions de dollars dans les bases existantes, la majorité des contrats soutenant les projets allant à des entreprises philippines.

L’expansion prévue de l’EDCA fera suite à une annonce plus tôt ce mois-ci que le Corps des Marines des États-Unis réorganisera une unité à Okinawa pour être mieux en mesure de combattre dans des îles austères et éloignées d’ici 2025. Dans le cadre du plan, un nouveau Marine Littoral Regiment serait équipé de des capacités avancées, telles que des missiles anti-navires qui pourraient être tirés sur des navires chinois en cas de conflit à Taiwan.

Pendant plus d’une décennie, le Pentagone a cherché à disperser sa présence à travers les chaînes d’îles du Pacifique occidental pour rendre plus difficile pour la Chine de concentrer ses attaques sur les bases américaines. Mais cela aide également des pays comme les Philippines à s’assurer que la Chine ne charge pas à travers leur archipel pour attaquer Taïwan ou le Japon, a déclaré Michael J. Green, directeur général du Centre d’études chinoises de l’Université de Sydney.