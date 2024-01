L’armée américaine saisit des pièces de missiles iraniens destinés aux rebelles houthis lors d’un raid au cours duquel 2 SEAL ont disparu

JERUSALEM — Les Navy SEAL ont saisi des pièces de missiles et d’autres armes de fabrication iranienne sur un navire à destination des rebelles houthis du Yémen lors d’un raid la semaine dernière qui a vu deux de leurs commandos disparaître, a annoncé mardi l’armée américaine.

Pendant ce temps, un nouveau navire a été la cible de tirs présumés des Houthis dans la mer Rouge et a subi quelques dégâts, mais personne n’a été blessé, ont indiqué des responsables.

Le raid marque la dernière saisie par l’US Navy et ses alliés de livraisons d’armes à destination des rebelles, qui ont lancé une série d’attaques menaçant désormais le commerce mondial dans la mer Rouge et le golfe d’Aden en raison de la guerre menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza. Les composants de missiles saisis comprenaient des types probablement utilisés dans ces attaques.

Les attaques, les frappes de représailles menées par les États-Unis et le raid ont tous accru les tensions dans tout le Moyen-Orient, qui a également vu L’Iran mène des frappes de missiles balistiques en Irak et en Syrie.

Le raid SEAL a eu lieu jeudi dernier, avec le lancement de commandos depuis l’USS Lewis B. Puller appuyés par des drones et des hélicoptères, le commandement central de l’armée américaine affirmant qu’il avait eu lieu dans la mer d’Oman.

Les SEAL ont découvert des composants de missiles de croisière et balistiques, notamment des dispositifs de propulsion et de guidage, ainsi que des ogives, a indiqué le commandement central. Il a ajouté que des pièces de défense aérienne ont également été trouvées.

“Une première analyse indique que ces mêmes armes ont été utilisées par les Houthis pour menacer et attaquer des marins innocents à bord de navires marchands internationaux transitant par la mer Rouge”, a déclaré le commandement central dans un communiqué.

Les images publiées par l’armée américaine et analysées par l’Associated Press montraient des composants ressemblant à des moteurs de fusée et d’autres précédemment saisis. Il comprenait également ce qui semblait être un missile de croisière équipé d’un petit turboréacteur – un type utilisé par les Houthis et l’Iran.

La marine américaine a finalement coulé le navire transportant les armes après l’avoir jugé dangereux, a indiqué le commandement central. Les 14 membres d’équipage du navire ont été arrêtés.

Les Houthis n’ont pas reconnu cette saisie et la mission iranienne auprès des Nations Unies n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Une résolution des Nations Unies interdit les transferts d’armes aux rebelles Houthis du Yémen soutenus par l’Iran. Téhéran a longtemps nié avoir armé les rebelles, malgré des preuves matérielles, de nombreuses saisies et des experts reliant les armes à l’Iran.

Pendant ce temps, mardi, un missile a frappé le vraquier Zografia battant pavillon maltais en mer Rouge. Le navire se dirigeait vers le nord, en direction du canal de Suez, lorsqu’il a été attaqué, a indiqué le ministère grec de la Marine maritime et de la Politique insulaire.

Le navire, géré par une entreprise grecque, n’avait aucune cargaison à bord et n’a subi que des dégâts matériels, a indiqué le ministère. L’équipage comprenait 20 Ukrainiens, trois Philippins et un Géorgien.

Les données de suivi par satellite analysées par Associated Press ont montré que le Zografia était toujours en mouvement après l’attaque.

Les opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni de l’armée britannique, qui surveillent les incidents survenant dans les voies navigables du Moyen-Orient, ont reconnu plus tôt une attaque à proximité de Zografia.

Depuis novembre, les Houthis ont ciblé à plusieurs reprises des navires en mer Rouge, affirmant qu’ils voulaient se venger. Offensive israélienne à Gaza contre le Hamas. Mais ils ont fréquemment ciblé des navires ayant des liens ténus ou inexistants avec Israël, mettant ainsi en péril le transport maritime sur une route clé du commerce mondial.

Les frappes aériennes menées par les États-Unis ont ciblé les positions des Houthis vendredi et samedi. En réponse, les Houthis ont lancé un missile sur un vraquier américain dans le golfe d’Aden, augmentant encore les risques du conflit.

Les SEAL ont voyagé dans de petites embarcations de combat d’opérations spéciales conduites par un équipage de guerre spécial naval pour se rendre au bateau. Alors qu’ils montaient à bord dans une mer agitée, vers 20 heures, heure locale, un SEAL a été renversé par de hautes vagues et un coéquipier l’a suivi. Les deux restent portés disparus.

___

Les rédactrices d’Associated Press Elena Becatoros à Athènes, en Grèce, et Tara Copp à Washington ont contribué à ce rapport.