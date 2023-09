L’armée américaine reprend ses opérations de drones et d’avions avec équipage au Niger après le coup d’État | Nouvelles

Les États-Unis parviennent à un accord avec les dirigeants militaires du Niger pour relancer les missions de drones et d’avions avec équipage sur deux bases aériennes.

L’armée américaine a repris ses opérations au Niger, faisant voler des drones et d’autres avions hors des bases aériennes du pays plus d’un mois après qu’un coup d’État ait interrompu ses activités, a déclaré le chef des forces aériennes en Europe et des forces aériennes en Afrique.

Depuis le coup d’État de juillet qui a renversé le président Mohamed Bazoum, les quelque 1 100 soldats américains déployés dans ce pays d’Afrique de l’Ouest ont été confinés dans leurs bases militaires.

Le général James Hecker a déclaré mercredi que les négociations avec les dirigeants militaires du Niger avaient abouti à la reprise de certaines missions de renseignement et de surveillance.

« Pendant un certain temps, nous n’effectuions aucune mission sur les bases, ils ont pratiquement fermé les aérodromes », a déclaré Hecker aux journalistes lors du congrès annuel de l’Association des forces aériennes et spatiales.

« Grâce au processus diplomatique, nous effectuons désormais, je ne dirais pas 100 pour cent, les missions que nous faisions auparavant, mais nous effectuons un grand nombre de missions que nous faisions auparavant », a-t-il déclaré.

Hecker a déclaré que les États-Unis effectuaient des missions avec équipage et sans pilote et que ces vols avaient repris « au cours des deux dernières semaines ».

Le Pentagone a déclaré la semaine dernière que certaines forces américaines avaient été transférées de la base aérienne 101, près de la capitale Niamey, vers une autre base, l’aéroport 201, à Agadez.

Agadez est située à environ 920 km (environ 570 miles) au nord-est de Niamey.

Seul le Pentagone pouvait qualifier sa base de drones d’Agadez, au Niger – le plus grand projet « construit par des aviateurs » de l’histoire de l’armée de l’air – d’installation « à faible coût ». Jusqu’à présent, cela a coûté aux contribuables américains environ un quart de milliard de dollars. Histoire complète @L’interception https://t.co/LDj3A4ASND pic.twitter.com/klDjtsCWvW – Nick Turse (@nickturse) 8 septembre 2023

L’armée américaine a fait du Niger un avant-poste régional principal pour ses patrouilles avec des drones armés et d’autres opérations contre les combattants et les mouvements rebelles qui se sont emparés du territoire de la région, ont tué des civils et combattu les forces armées.

L’Afrique de l’Ouest a enregistré plus de 1 800 attaques rebelles au cours des six premiers mois de cette année, qui ont tué près de 4 600 personnes, selon la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

La France, qui reste alliée de l’ex-président Bazoum, dispose d’environ 1 500 soldats au Niger. Déclarant leur soutien continu au président démis, les responsables parisiens ont qualifié le coup d’État et ses responsables d’illégitimes.

Les chefs militaires du Niger ont également appelé les militaires français à quitter le pays.

Les spéculations vont bon train selon lesquelles la France sera contrainte à un retrait militaire complet, une source du ministère français de la Défense ayant déclaré la semaine dernière que l’armée française était en pourparlers avec l’armée nigérienne sur le retrait des « éléments » de sa présence dans le pays.