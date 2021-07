L’armée américaine remet la base aérienne de Bagram aux forces de sécurité afghanes après 20 ans de guerre

En 2012, à son apogée, Bagram a vu passer plus de 100 000 soldats américains. C’était la plus grande installation militaire américaine en Afghanistan.

Administrateur de district afghan pour Bagram a déclaré à l’Associated Press que le départ des États-Unis s’est produit du jour au lendemain et sans coordination avec les autorités locales. En conséquence, des dizaines de pillards ont pris d’assaut les portes non protégées.

« Les adversaires potentiels doivent savoir que s’ils nous attaquent dans notre retrait, nous nous défendrons, [and] nos partenaires, avec tous les outils à notre disposition », a déclaré à la presse Karine Jean-Pierre, attachée de presse adjointe de la Maison Blanche en avril lors d’un voyage sur Air Force One.

En avril, la Maison Blanche a confirmé que les troupes américaines avaient entamé le processus de retrait d’Afghanistan et que le Pentagone avait déployé de manière proactive des troupes et du matériel militaire supplémentaires pour protéger les forces dans la région.

Les forces américaines ont renversé les talibans en 2001 après que le groupe ait abrité Oussama ben Laden et d’autres dirigeants d’Al-Qaïda qui ont perpétré les attentats terroristes du 11 septembre. Deux ans plus tard, les troupes américaines ont envahi l’Irak, une mesure visant à renverser le président irakien de l’époque, Saddam Hussein. .

Vingt ans plus tard, la plus longue guerre des États-Unis a coûté la vie à environ 2 300 soldats américains et fait des milliers de blessés. On estime que plus de 100 000 Afghans ont été tués ou blessés depuis le début du conflit.