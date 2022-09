L’armée américaine raccourcit le délai de vidange des réservoirs de carburant d’Hawaï

HONOLULU (AP) – L’armée américaine a déclaré mercredi qu’elle prévoyait désormais de retirer le carburant d’un parc de réservoirs de carburant à Hawaï qui fuit en juillet 2024, cinq mois plus tôt que son plan initial.

Les critiques ont fustigé le calendrier initial du département américain de la Défense pour retirer le carburant de l’installation de stockage de carburant en vrac de Red Hill d’ici décembre 2024, affirmant que les réservoirs constituaient une menace pour l’approvisionnement en eau d’Oahu et devaient être vidangés plus tôt.

Le ministère de la Santé de l’État a ordonné que le carburant soit retiré après que du kérosène de l’installation s’est déversé dans un puits d’eau potable en novembre et a empoisonné des milliers de personnes dans et autour de la base commune Pearl Harbor-Hickam.

Le département de la santé, qui réglemente les réservoirs de stockage de carburant souterrains à Hawaï, a déclaré qu’il examinait le nouveau plan.

“Nous nous efforçons de faire en sorte que le ravitaillement ait lieu aussi rapidement et en toute sécurité que possible”, a déclaré Kathleen Ho, directrice adjointe de la santé environnementale de l’État, dans un communiqué. “Il y a une menace continue pour notre aquifère et nos résidents chaque jour que du carburant reste dans les réservoirs de Red Hill.”

L’armée a déclaré dans un communiqué de presse qu’elle avait avancé la date d’achèvement prévue après avoir déterminé que certaines actions pourraient être menées en parallèle. Cela a également réduit le temps de ravitaillement réel de huit à cinq mois. Il a déclaré qu’il s’était engagé à faire le plein de Red Hill “en toute sécurité tout en consolidant et en accélérant le travail à chaque occasion”.

Le sénateur américain Brian Schatz a déclaré que le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, devait rapidement nommer un commandant pour une force opérationnelle interarmées chargée de faire le plein des chars.

«La fermeture de Red Hill ne peut pas être retardée. Bien que le plan mis à jour pour fermer l’installation plus tôt soit un pas dans la bonne direction, le DOD doit se donner pour priorité d’agir rapidement et de fermer définitivement Red Hill le plus rapidement possible », a déclaré Schatz dans un communiqué.

Les réservoirs peuvent contenir 250 millions de gallons (1,1 milliard de litres) de carburant, et ils sont actuellement à moins de la moitié de leur capacité. Les responsables ont déclaré que 13 des 20 réservoirs contiennent du carburant, deux sont définitivement fermés et cinq sont en cours de réparation.

Audrey McAvoy, Associated Press