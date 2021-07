L’armée américaine QUITTE le QG de l’aérodrome de Bagram en Afghanistan après 20 ans alors que le pays est «au bord de l’effondrement» avec la montée des talibans

L’armée américaine a remis l’aérodrome de Bagram en Afghanistan aux troupes locales vendredi après 20 ans, alors que les craintes font rage que les combattants talibans déferlent dans le pays déchiré par la guerre.

Les responsables ont déclaré que le QG était l’épicentre de la guerre américaine contre Al-Qaïda et les talibans.

L’armée américaine a remis l’aérodrome de Bagram aux troupes locales après 20 ans dans le cadre des plans de retrait d’Afghanistan Crédit : AFP

Des responsables américains ont déclaré qu’il n’était pas « nécessaire » que les troupes restent à Bagram Crédit : Getty Images – Getty

L’aérodrome a été remis à la Force nationale de sécurité et de défense afghane.

L’un des responsables a également déclaré que le commandant en chef américain en Afghanistan, le général Austin S Miller, « conservait toujours toutes les capacités et autorités pour protéger les forces ».

Et, le général d’armée Mark Milley a déclaré qu’il n’était pas « nécessaire » que les troupes américaines restent à Bagram., rapporte le Washington Post.

Le retrait intervient alors que les troupes américaines craignent de laisser derrière elles une nation au bord du désastre.

Le général américain Scott Miller a averti que le pays était au bord d’une « guerre civile » alors que les militants talibans se sont emparés de plus d’un tiers de l’Afghanistan.

Il a dit: « Cela devrait être une préoccupation pour le monde. »

On craint également que l’Afghanistan ne soit un « nouveau refuge » pour les forces terroristes alors que de nouveaux camps d’entraînement pourraient être opérationnels à partir de septembre.

Robert Clark, du groupe de réflexion sur la sécurité nationale Henry Jackson Society, a averti que d’autres groupes terroristes tels que l’Etat islamique chercheraient à revendiquer leur revendication sur l’Afghanistan.

Il a déclaré que si les talibans pourraient essayer de s’en tenir aux termes de paix convenus avec Washington, d’autres groupes djihadistes n’ont pas à adhérer à de tels engagements.

M. Clark a déclaré à The Sun Online : « Que ce soit [the Taliban] s’en tiendra à cela, c’est une autre question, mais ils le feront probablement pour éviter le retour des troupes américaines, mais cela ne signifie pas qu’ils peuvent contrôler d’autres groupes terroristes, tels que ISIS, qui chercheront à en profiter et chercheront à recruter et à former là.

« Ils n’ont pas un tel accord. Cela pourrait devenir un champ de bataille terroriste. »

La sortie est un signe que le dernier des 2 500 soldats a quitté l’Afghanistan dans le cadre du plan de Biden de retirer tous les soldats américains d’ici le 11 septembre – le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre contre le World Trade Center.

Plus de 2 400 soldats américains ont été tués dans les combats tandis qu’environ 20 000 ont été blessés.

Mais, les législateurs du GOP ont accusé Biden d' »ouvrir la voie à une autre attaque terroriste ».