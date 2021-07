L’armée américaine quitte l’aérodrome de Bagram, retrait total de l’Afghanistan près

WASHINGTON – Les troupes militaires américaines ont quitté l’aérodrome de Bagram et remis la base aux forces de sécurité afghanes, a rapporté vendredi l’Associated Press.

Le départ des États-Unis de la base – qui a servi pendant près de deux décennies de plaque tournante de la guerre menée par les États-Unis contre al-Qaida et les talibans – suggère qu’un retrait américain complet est imminent, même si certains responsables américains avertissent qu’un taliban renaissant pourrait bientôt renverser le gouvernement afghan.

Le retrait américain – à l’exception des troupes nécessaires pour protéger l’ambassade américaine à Kaboul – pourrait être terminé d’ici le 4 juillet, bien que les responsables américains n’aient pas précisé de calendrier.

La plupart des troupes européennes se sont retirées d’Afghanistan ces derniers jours, se retirant discrètement des mois avant la fin officielle de la mission dirigée par les États-Unis – dans le cadre d’un échec proche de la «guerre éternelle» qui risque de laisser le pays au bord de la guerre civile.

L’OTAN a accepté de retirer ses quelque 7 000 forces d’Afghanistan en avril, après que le président Joe Biden a annoncé sa décision de retirer toutes les troupes américaines du pays d’ici le 11 septembre – le 20e anniversaire des attaques terroristes qui ont déclenché la plus longue guerre des États-Unis.

Les conseillers à la sécurité nationale de Biden ont souligné que les États-Unis continueraient de soutenir l’Afghanistan avec une aide humanitaire et économique.

« Nous allons rester avec vous », a déclaré Biden lors d’une réunion le 25 juin avec le président afghan Ashraf Ghani et d’autres responsables. Ghani a déclaré que la décision de Biden de se retirer marquerait un « nouveau chapitre » dans les relations américaines avec l’Afghanistan.

Mais la situation sécuritaire en Afghanistan est devenue de plus en plus désastreuse, alors que les combattants talibans mettent en déroute les forces afghanes dans les districts du pays. Le commandant de la mission dirigée par les États-Unis en Afghanistan, le général Austin Miller, a récemment offert une évaluation publique sévère de l’avenir de l’Afghanistan.

« La guerre civile est certainement une voie qui peut être visualisée si elle continue sur la trajectoire sur laquelle elle est », a déclaré Miller aux journalistes lors d’une conférence de presse le 29 juin en Afghanistan. « Cela devrait être une préoccupation pour le monde. »

Les républicains du Congrès ont fait écho à ces préoccupations et ont averti que le retrait américain pourrait compromettre les gains durement gagnés dans la lutte contre al-Qaida.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a noté la semaine dernière que le retrait américain d’Afghanistan avait été déclenché par l’ancien président Donald Trump. Dans le cadre d’un accord négocié par les conseillers de Trump avec les talibans, les États-Unis ont accepté de retirer leurs forces d’Afghanistan et les talibans ont promis de rompre leurs liens avec al-Qaida et de mettre fin à leurs attaques contre les forces américaines.

Biden a annoncé la date limite du 11 septembre plus tôt cette année, arguant que les États-Unis avaient atteint leur objectif de mettre en déroute al-Qaida et qu’il était « temps pour les troupes américaines de rentrer chez eux ».

Au plus fort de la guerre, les effectifs militaires des États-Unis et de l’OTAN dépassaient les 150 000. Le conflit a coûté plus de 2 000 milliards de dollars, selon une analyse de l’Université Brown publiée en avril. Plus de 2 400 militaires américains ont été tués, ainsi que des dizaines de soldats alliés, des travailleurs humanitaires, des journalistes et des dizaines de milliers de civils.

La décision de Biden de retirer ses troupes d’Afghanistan « est conforme à son opinion sur la guerre au cours des 20 dernières années », a déclaré Psaki. Mais elle a également noté que les talibans avaient menacé de renouveler leurs attaques contre les forces américaines si les États-Unis ne respectaient pas l’accord de l’administration Trump.

« Ce n’était pas quelque chose, en tant que commandant en chef, qu’il jugeait acceptable », a-t-elle déclaré aux journalistes la semaine dernière.

Contribution : Tom Vanden Brook, Associated Press