L’armée américaine publie une vidéo montrant un appel rapproché dans le détroit de Taiwan avec un destroyer chinois

L’armée américaine a publié lundi une vidéo de ce qu’elle a qualifié de manœuvre chinoise « dangereuse » dans le détroit de Taiwan ce week-end, dans laquelle un navire de la marine chinoise a brusquement traversé la trajectoire d’un destroyer américain, forçant le navire américain à ralentir pour éviter une collision.

L’incident s’est produit samedi alors que le destroyer américain USS Chung-Hoon et la frégate canadienne NCSM Montréal effectuaient un soi-disant transit de liberté de navigation du détroit entre Taïwan et la Chine continentale.

La Chine revendique l’île démocratique autonome de Taiwan comme faisant partie de son propre territoire et maintient que le détroit fait partie de sa zone économique exclusive, tandis que les États-Unis et leurs alliés naviguent et survolent régulièrement le passage pour souligner leur affirmation selon laquelle les eaux sont internationaux.

Lors du transit de samedi, le destroyer lance-missiles chinois a dépassé le Chung-Hoon par son côté bâbord, puis a viré à travers sa proue à une distance d’environ 137 mètres, selon le Commandement indo-pacifique américain. Le destroyer américain a maintenu son cap, mais a réduit sa vitesse à 10 nœuds (environ 18 km/h) « pour éviter une collision », a indiqué l’armée américaine.

Le navire chinois n’a pas coupé la frégate canadienne

La vidéo diffusée lundi montre le navire chinois coupant le cap du navire américain, puis se redressant pour commencer à naviguer dans une direction parallèle.

Le commandement indo-pacifique a déclaré que ces actions violaient les règles maritimes de passage en toute sécurité dans les eaux internationales.

La frégate canadienne NCSM Montréal se trouvait à proximité à ce moment-là.

Le navire chinois n’a pas tenté une manœuvre similaire sur la frégate canadienne, qui naviguait derrière le destroyer américain.

« Le transit de Chung-Hoon et Montréal par le détroit de Taiwan démontre l’engagement combiné des États-Unis et du Canada envers un Indo-Pacifique libre et ouvert », a déclaré le Commandement indo-pacifique. « L’armée américaine vole, navigue et opère de manière sûre et responsable partout où le droit international le permet. »

#HMCSMontreal, avec @USNavy destroyer USS Chung-Hoon, a effectué un transit de routine à travers le détroit de Taiwan. 🇺🇸 et 🇨🇦 et leurs partenaires agissent pour la paix et la sécurité dans la région. @INDOPACOM @US7thFleet pic.twitter.com/1yBGLmHDm9 —@OpérationsCFO

Les États-Unis ont récemment accusé la Chine d’effectuer également une « manœuvre inutilement agressive » dans les airs, affirmant qu’un avion de chasse chinois J-16 à la fin du mois dernier a volé directement devant le nez d’un avion de reconnaissance de l’armée de l’air américaine au-dessus de la mer de Chine méridionale.

Les appels rapprochés ont fait craindre un éventuel accident qui pourrait conduire à une escalade entre les armées des deux pays à un moment où les tensions dans la région sont déjà élevées.

‘Occupe-toi de tes oignons’

L’incident dans le détroit de Taiwan est survenu un jour où le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et le ministre chinois de la Défense, le général Li Shangfu, étaient à Singapour pour une conférence annuelle sur la défense.

Li a suggéré dimanche que les États-Unis et leurs alliés avaient créé le danger avec leurs patrouilles et avaient l’intention de provoquer la Chine.

« Le meilleur moyen est que les pays, en particulier les navires de guerre et les avions de combat des pays, ne fassent pas d’actions de fermeture autour des territoires d’autres pays », a-t-il déclaré par l’intermédiaire d’un interprète. « A quoi ça sert d’y aller ? En Chine on dit toujours : ‘Mêlez-vous de vos affaires’. »

Austin avait invité Li à parler en marge de la conférence ; Li a refusé.