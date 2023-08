L’armée américaine pourrait envoyer des troupes armées sur des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz pour arrêter les saisies de l’Iran

DUBAI, Emirats Arabes Unis – L’armée américaine envisage de mettre du personnel armé sur des navires commerciaux traversant le détroit d’Ormuz, dans ce qui serait une action sans précédent visant à empêcher l’Iran de saisir et de harceler des navires civils, ont déclaré des responsables américains à l’Associated Press. jeudi.

Depuis 2019, l’Iran a saisi une série de navires dans le détroit, l’étroite embouchure du golfe Persique, dans le cadre de ses efforts pour faire pression sur l’Occident au sujet des négociations concernant son accord nucléaire effondré avec les puissances mondiales. Placer des troupes américaines sur des navires commerciaux pourrait dissuader davantage l’Iran de saisir des navires – ou d’aggraver davantage les tensions.

La décision envisagée représenterait également un engagement extraordinaire au Moyen-Orient de la part des forces américaines alors que le Pentagone tente de se concentrer sur la Russie et la Chine. L’Amérique n’a même pas franchi le pas pendant la soi-disant «guerre des pétroliers», qui a culminé avec la bataille navale d’une journée entre la marine américaine et l’Iran en 1988, la plus importante de la marine depuis la Seconde Guerre mondiale.

Alors que les responsables ont donné peu de détails sur le plan, il intervient alors que des milliers de Marines et de marins à bord du navire d’assaut amphibie USS Bataan et de l’USS Carter Hall, un navire de débarquement, sont en route vers le golfe Persique. Ces Marines et ces marins pourraient constituer l’épine dorsale de toute mission de garde armée dans le détroit, par lequel passe 20 % du pétrole brut mondial.

La mission iranienne auprès des Nations Unies n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de l’AP sur la proposition américaine.

Cinq responsables américains, qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de la proposition, ont reconnu ses détails généraux. Les responsables ont souligné qu’aucune décision finale n’avait été prise et que les discussions se poursuivaient entre les responsables militaires américains et les alliés arabes du Golfe de l’Amérique dans la région.

Les responsables ont déclaré que les marins des Marines et de la Marine n’assureraient la sécurité qu’à la demande des navires concernés. Un responsable a décrit le processus comme complexe, affirmant que tout déploiement nécessiterait probablement également l’approbation du pays sous lequel le navire est immatriculé et du pays sous lequel le propriétaire est enregistré. Jusqu’à présent, cela ne s’est pas encore produit et ce ne sera peut-être pas avant un certain temps, a déclaré le responsable.

Au Pentagone, Brig. Le général Pat Ryder a été interrogé sur les plans et dirait seulement qu’il n’a aucune annonce à faire à ce sujet. Plus généralement, cependant, il a noté que des navires, des avions et des marines supplémentaires ont été déployés dans la région du Golfe, ce qui permet de répondre plus facilement et plus rapidement à toute provocation iranienne.

Cet effort des États-Unis et de leurs partenaires, a-t-il déclaré, vise à garantir que « le détroit d’Ormuz reste ouvert, qu’il y a une liberté de navigation et que nous dissuadons tout type d’activité malveillante ».

Et le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, s’adressant aux journalistes, a souligné l’importance du détroit et les préoccupations américaines concernant le harcèlement iranien des navires là-bas.

« Le détroit d’Ormuz est une voie maritime vitale qui a un impact énorme sur le commerce maritime dans le monde », a déclaré Kirby. « C’est un point d’étranglement critique dans le monde maritime. Et nous avons vu l’Iran menacer d’affecter ce point d’étranglement.

Plus tôt jeudi, le vice-amiral Brad Cooper, chef de la 5e flotte de la Marine basée au Moyen-Orient, a rencontré le chef du Conseil de coopération du Golfe. Le bloc de six nations comprend Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Bien qu’une déclaration du CCG au sujet de la réunion n’ait pas fait allusion à la proposition, elle a indiqué que Cooper et des responsables avaient discuté du « renforcement de la coopération entre le CCG et les États-Unis et de la collaboration avec des partenaires internationaux et régionaux ».

Le Bataan et le Carter Hall ont quitté Norfolk, en Virginie, le 10 juillet pour une mission que le Pentagone a décrite comme étant « en réponse aux récentes tentatives de l’Iran de menacer la libre circulation du commerce dans le détroit d’Ormuz et ses eaux environnantes ». Le Bataan a traversé le détroit de Gibraltar dans la mer Méditerranée la semaine dernière en route vers le Moyen-Orient.

Déjà, les États-Unis ont envoyé des avions de combat A-10 Thunderbolt II, des chasseurs F-16 et F-35, ainsi que le destroyer USS Thomas Hudner et d’autres navires de guerre dans la région au sujet des actions de l’Iran en mer.

Le déploiement a attiré l’attention de l’Iran, son chef de la diplomatie disant aux nations voisines que la région n’a pas besoin d’« étrangers » pour assurer la sécurité. Mercredi, les gardiens de la révolution paramilitaires iraniens ont lancé un exercice militaire surprise sur des îles contestées du golfe Persique, avec la participation d’essaims de petits bateaux rapides, de parachutistes et d’unités de missiles.

La reprise des hostilités survient alors que l’Iran enrichit désormais l’uranium plus près que jamais des niveaux de qualité militaire après l’effondrement de son accord nucléaire de 2015. Les inspecteurs internationaux pensent également qu’il dispose de suffisamment d’uranium enrichi pour « plusieurs » bombes nucléaires s’il choisit de les construire. L’Iran maintient que son programme est à des fins pacifiques et les agences de renseignement américaines estiment que Téhéran ne poursuit pas une bombe atomique.

Les États-Unis ont également poursuivi des navires à travers le monde soupçonnés de transporter du pétrole iranien sanctionné. L’industrie pétrolière s’inquiète d’une autre saisie par l’Iran qui a probablement laissé un navire transportant du pétrole iranien échoué au large du Texas, car aucune entreprise ne l’a encore déchargé.

Baldor a rapporté de Washington. La rédactrice de l’Associated Press, Tara Copp à Washington, a contribué à ce rapport.