L’armée américaine investit dans des technologies « d’énergie dirigée » (DE) qui pourraient un jour être utilisées pour transformer des faisceaux d’énergie de haute puissance en un champ de force pour détruire les armes nucléaires et les missiles ennemis.

Dans un nouveau rapport publié mardi par l’Air Force Research Laboratory, le DE est décrit comme un « faisceau focalisé d’énergie électromagnétique » utilisé pour « activer ou créer des effets militaires … y compris des armes cinétiques ».

Une prédiction notable faite dans le rapport est que DE pourrait être utilisé pour développer un « champ de force » qui pourrait détruire les armes nucléaires ennemies

De telles armes cinétiques peuvent inclure des lasers, des dispositifs à radiofréquence, des micro-ondes à haute puissance et des faisceaux de particules – qui pourraient tous être utilisés pour « nier, dégrader, endommager, détruire ou tromper ».

Une prédiction notable faite dans le rapport est que DE pourrait être utilisé pour développer un « champ de force » qui servirait essentiellement de « parapluie de défense antimissile ».

Le champ de force, selon le rapport, serait créé par des camions ou des satellites équipés de lasers, qui pourraient être utilisés pour former une barrière en forme de dôme sur tout le pays.

‘UN POINT DE BASCULEMENT’

Les auteurs du rapport, intitulé Directed Energy Futures 2026, affirment que le monde a maintenant atteint un « point de basculement » dans lequel DE est désormais essentiel au succès des opérations militaires.

Ils affirment également que le « concept d’une arme DE créant un champ de force localisé peut-être juste à l’horizon ».

Dans un communiqué de presse, Jeremy Murray-Krezan, scientifique en chef adjoint de l’énergie dirigée de l’AFRL, a déclaré que la technologie actuelle de l’énergie dirigée n’est « pas tout à fait » à la hauteur des normes vues dans les films Star Wars, mais ajoute qu’elle « se rapproche ».

« D’ici 2060, nous pouvons prédire que les systèmes DE deviendront plus efficaces, et cette idée d’un champ de force inclut également des méthodes pour détruire d’autres menaces », a déclaré Murray-Krezan dans le communiqué de presse.

«À terme, il pourrait être possible d’atteindre l’avant-dernier objectif d’un parapluie de missile nucléaire ou balistique.

« C’est amusant de penser à ce que cela pourrait être en 2060, mais nous ne voulons pas trop spéculer. »

« AVANCEMENT SIGNIFICATIF »

Le rapport note que les systèmes DE jouent déjà un rôle clé dans les opérations militaires dans le monde entier, notamment dans la défense anti-aérienne, l’identification des cibles, le suivi, la recherche et la reconnaissance de contre-espionnage (ISR) et la guerre électronique (EW).

Mais il concède aussi, cependant, que « des progrès techniques significatifs » sont nécessaires d’ici 2060 pour atteindre toute la gamme de puissance vantée dans le rapport.

Murray-Krezan a déclaré que le document se voulait en quelque sorte une expérience de réflexion, mais ancrée dans les tendances actuelles.

« Nous peignons à grands traits, mais nous plongeons dans ce à quoi ressembleront les missions du futur », a-t-il déclaré.

« DE est particulièrement adapté à un domaine d’importance croissante, non destructeur mais dommageable, perturbateur et déni d’opérations. Toutes les opérations militaires ne doivent pas nécessairement déboucher sur un trou fumant dans le sol pour réussir. »

COUP D’AVERTISSEMENT

Les rapports exhortent également les responsables américains à soutenir la technologie pour le bien de la nation ou à risquer de prendre du retard sur la Chine et la Russie, qui développent déjà des armes à micro-ondes antisatellites.

« Les DEW sont actuellement rapidement développés et proliférés dans le monde, et le DE est globalement considéré comme une technologie militaire révolutionnaire », indique le rapport.

« De plus, il est prévu que les pairs concurrents, les nations voyous, les organisations terroristes et criminelles continueront de posséder des DEW similaires qui peuvent dégrader, perturber, refuser, endommager et même détruire des équipements.

« Par conséquent, les États-Unis devraient investir dans des technologies pour au moins maintenir la parité dans les zones DE, ce qui inclut des contre-mesures pour renforcer les vulnérabilités connues en cas de conflit haut de gamme ou d’attaque DE de type terroriste du 11 septembre. »

Des avancées technologiques significatives sont nécessaires pour y arriver d'ici 2060, selon les experts