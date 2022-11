L’armée américaine pèse sur le financement de projets miniers au Canada dans un contexte de rivalité avec la Chine

L’armée américaine a discrètement sollicité des candidatures pour des projets miniers canadiens qui souhaitent un financement public américain dans le cadre d’une importante initiative de sécurité nationale.

Cela fait partie d’une priorité de plus en plus urgente du gouvernement américain : réduire la dépendance à l’égard de la Chine pour les minéraux essentiels qui sont vitaux dans tout, des biens civils tels que l’électronique, les voitures et les batteries aux armes.

Cela illustre comment l’exploitation minière canadienne devient le lien d’une lutte géopolitique colossale. Ottawa vient de pousser Entreprises publiques chinoises hors du secteur, et les États-Unis envisagent maintenant d’y transférer des fonds publics.

L’armée américaine dispose d’une nouvelle cagnotte pour aider les entreprises privées à inaugurer de nouveaux projets miniers ; c’est pour financer des études de faisabilité, des rénovations d’usines, le recyclage des batteries et la formation des travailleurs.

Le président Joe Biden a invoqué les années 1950 Loi sur la production de défense pour développer le secteur minier national, et l’armée a reçu des centaines de millions de dollars pour le mettre en œuvre.

Ce tourbillon d’activités a été suscité par une Étude de la Maison Blanche l’année dernière, avertissant que la dépendance à l’égard de certains produits fabriqués à l’étranger représente un risque pour la sécurité nationale des États-Unis, et il a cité les semi-conducteurs, les batteries, les médicaments et 53 types de minéraux.

Le président américain Joe Biden, présenté lors d’une table ronde virtuelle à Washington en février, a invoqué la loi américaine sur la production de défense en mars pour financer des projets miniers critiques nécessaires à des technologies telles que les véhicules électriques. (Kévin Lamarque/Reuters)

Cette semaine, un responsable du département américain de la Défense a fait un exposé sur le programme lors d’une conférence transfrontalière, et il a précisé une chose au sujet du financement : les Canadiens sont admissibles.

C’est parce que le Canada a, pendant des décennies, appartenait à la base industrielle militaire américaine et a tout autant droit à l’argent que les projets miniers américains.

“C’est vraiment très simple. C’est une question de droit”, a déclaré Matthew Zolnowski, gestionnaire de portefeuille pour le programme de la Loi sur la production de défense, s’adressant à un rassemblement du Institut de droit Canada-États-Unis à Washington, D.C.

“Ainsi, un investissement en Alberta, au Québec ou en Nouvelle-Écosse ne serait pas différent de ce qu’il serait au Nebraska ou ailleurs aux États-Unis. En droit.”

Le gouvernement canadien fournit une liste de 70 projets

Zolnowski a déclaré que les États-Unis contactaient activement les entreprises pour expliquer le processus, car beaucoup n’ont aucune relation avec le gouvernement américain et pourraient ne pas réaliser comment cela fonctionne.

“Nous impliquons activement ces entreprises”, a-t-il déclaré, décrivant une vague d’activités récentes en citant un vieille ligne de film : “C’est un canard sur un étang. Il a l’air calme en surface, mais il se passe beaucoup de choses.”

Le gouvernement canadien a également été actif. Les responsables canadiens disent qu’ils ont déjà fourni aux États-Unis une liste de 70 projets qui pourraient justifier un financement américain.

Les deux pays décrivent cela comme une initiative générationnelle encore à ses débuts : le Canada, pour l’instant, encore un peu joueur dans la production de ces minéraux, dont le lithium, le cobalt et le manganèse.

Mais un responsable canadien a déclaré que cela pouvait changer. Jeff Labonté, sous-ministre adjoint à Ressources naturelles Canada a déclaré à la conférence que les démocraties occidentales sont désormais engagées dans la politique industrielle d’une manière qu’elles ne l’ont pas été depuis des décennies.

“Nous avons ce potentiel de ressources… Nous avons également une énorme capacité”, a-t-il dit, vantant 200 mines et 10 000 produits potentiels en phase d’exploration.

“Nous avons un ensemble de compétences dans ce domaine. Nous avons des marchés de capitaux, nous avons une expertise en ingénierie, nous avons des entreprises qui opèrent dans tout le pays et dans le monde.”

Le Canada fournira également des milliards de dollars en fonds publics au secteur au cours des prochaines années grâce à fédéral et provincial programmes .

Si elle ouvre à temps en mars prochain, la mine de La Corne, au Québec, sera l’une des seules mines de lithium fonctionnelles en Amérique du Nord. Les véhicules électriques dépendent énormément de minéraux comme le lithium. (Sayona Québec)

Qu’est-ce qui motive cette soudaine ruée vers les minéraux ?

La transition vers les voitures électriques est un moteur clé de ce défi. Ils dépendent énormément de minéraux comme le lithium, et la production actuelle est pas près de répondre aux demandes prévues .

Rendre les choses plus compliquées, c’est la Chine domination du marché ; il contrôle par exemple les deux tiers de la capacité mondiale de traitement du lithium.

Pékin a déjà révélé sa volonté de couper les rivaux des exportations de minerais, comme il l’a fait il y a quelques années au milieu d’un conflit de pêche avec le Japon.

Les États-Unis ont, plus récemment, suspendu leurs exportations de semi-conducteurs vers la Chine dans une guerre froide numérique émergente dans laquelle le Canada est de plus en plus impliqué .

Un ouvrier de Mongolie intérieure attise des pots de lanthane en 2010, l’année où la Chine a interrompu ses exportations vers le Japon dans un différend sur l’accès à la mer. La Chine domine le secteur des minéraux critiques. (David Gray/Reuters)

Dans son discours, Zolnowski a déclaré que les pays avaient passé des décennies à se laisser dans cette position vulnérable ; le résoudre ne se fera pas du jour au lendemain.

Il a dit que le gouvernement américain a une stratégie en quatre parties pour cela.

La partie 1 consiste à stimuler la demande intérieure pour ces biens en concevant de nouvelles initiatives de durabilité autour de ces matériaux.

La partie 2 stimule l’offre en finançant de nouvelles productions et le recyclage, tandis que la partie 3 constitue des stocks. Le dernier volet consiste à travailler avec des alliés.

Zolnowski a noté qu’en 1984, Robert Gates, à l’époque un responsable du renseignement américain qui est devenu secrétaire à la Défense de deux présidents, a exprimé sa crainte dans un discours que des entreprises financées par des gouvernements étrangers en viennent à dominer l’industrie.

Cela inquiète le Pentagone pour des raisons de sécurité, tant économiques que militaires. Zolnowski a appelé ces minéraux les éléments constitutifs d’une économie florissante.

Le premier ministre Justin Trudeau, à gauche, s’entretient avec un travailleur lors d’une visite de Motrec International, une usine de production de véhicules électriques lourds à Sherbrooke, au Québec, en juillet. (Graham Hughes/La Presse canadienne)

Et en temps de guerre, a-t-il dit, les nations industrialisées qui n’ont pas un accès sûr et fiable à ces matériaux ont beaucoup souffert : “[They] ont subi d’importants compromis de performance, ce qui a contribué à leur défaite.”

Il a déclaré que les biens civils domineront le marché et recevront la part du lion du financement du Pentagone. En effet, le libellé de la Defense Production Act stipule que les fonds peuvent être utilisés à des fins non militaires, y compris les bien-être économique général .

Rôle principal du Pentagone : renforcer la confiance du marché ?

Zolnowski a déclaré que les États-Unis cherchaient principalement à offrir des subventions, pas des prêts, et qu’ils étaient disposés à financer des projets à différentes phases de mise en œuvre, car ils considèrent cela comme un projet à long terme.

Un associé d’une société d’investissement présente à la conférence a déclaré que le rôle du Pentagone n’est pas de devenir un investisseur majeur.

Ce que le secteur privé veut, a-t-il dit, c’est de l’aide pour renforcer la confiance : une fois que vous avez démontré qu’un projet a l’imprimatur du Pentagone, a-t-il dit, il est plus facile de rassurer les investisseurs, c’est une valeur sûre.

Un participant a déclaré qu’il y avait encore des lacunes à corriger dans la conception du programme de la propre stratégie du Canada sur les minéraux essentiels, y compris ses 30 % crédit d’impôt .

Jonathan Garbutt, un avocat fiscaliste basé à Calgary, a cité des estimations de l’industrie selon lesquelles les extraits de lithium des gisements de saumure dans l’Ouest canadien pourraient produire des centaines de milliers de tonnes par an, mais, en vertu du libellé actuel de la Loi de l’impôt sur le revenu, le crédit ne s’appliquerait pas. à ces extraits.

Un autre intervenant à la conférence a noté que cette nouvelle conversation sur la coopération transfrontalière a des échos historiques.

Franklin D. Roosevelt, deuxième à partir de la gauche, Winston Churchill et William Lyon Mackenzie King — dirigeants respectivement des États-Unis, de la Grande-Bretagne et du Canada — sont représentés à la Conférence de Québec en septembre 1944. À l’époque, la coopération militaire entre le Canada et les États-Unis était construit autour de l’aluminium. (La Presse canadienne)

L’avocat spécialisé en commerce international Lawrence Herman, qui est basé à Toronto, a noté que le précurseur du partenariat militaro-industriel actuel des pays était un accord de 1940 entre les dirigeants américains et canadiens.

À l’époque, le financement américain discrètement contribué à transformer l’aluminium québécois en une puissance mondiale.

Depuis, l’aluminium québécois a surtout des usages civils. Il a également aidé les États-Unis à construire leur arsenal pour le Deuxième Guerre mondiale .