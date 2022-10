L’armée américaine peine à trouver les recrues dont elle a besoin pour gagner le combat du futur

L’armée américaine dépense plus que jamais dans la technologie pour remplacer une infrastructure militaire vieillissante, de l’intelligence artificielle aux nouvelles machines de combat déplaçant les chars des années 1980 hors du champ de bataille. Mais le secrétaire de l’armée américaine a déclaré que la nation risque de prendre du retard dans la course contre la Chine si elle ne peut pas recruter suffisamment d’Américains dans le service pour être formés sur la façon dont la défense nationale est refaite pour les conflits futurs.

“Nous pouvons développer tous les nouveaux systèmes d’armes les plus sophistiqués, comme ceux sur lesquels nous travaillons en ce moment, mais si nous n’avons pas le genre d’individus talentueux et motivés pour utiliser ces systèmes d’armes, nous ne pourrons pas le faire. ce que nous devons faire”, a déclaré mercredi la secrétaire de l’armée américaine, Christine Wormuth, lors du CNBC Work Summit.

Comme l’écart entre le nombre d’offres d’emploi et le nombre de demandeurs d’emploi est resté important, le marché du travail tendu a rendu de plus en plus difficile pour les entreprises, grandes et petites, de trouver et d’embaucher les bons travailleurs. Cela a également eu un impact sur l’armée américaine, qui, en tant que plus grande branche de l’armée américaine, compte actuellement 466 400 effectifs.

“Nous sommes en compétition pour les talents, comme tous les gens de l’industrie, et le marché du travail est chaud en ce moment”, a déclaré Wormuth à Morgan Brennan de CNBC mercredi lors de l’événement CNBC. “Les salaires ont beaucoup augmenté, et c’est très bien pour les Américains, mais cela rend plus difficile pour nous dans l’armée d’être compétitifs.”

L’armée a raté son objectif de recrutement pour l’exercice 2022 de 25% ou 15 000 soldats, a déclaré le service militaire plus tôt ce mois-ci. En juillet, il a également réduit sa projection de la taille globale de sa force pour cet exercice de 10 000 et a prévu qu’il connaîtrait probablement une autre baisse en 2023.

Alors que les autres branches de l’armée ont également eu difficulté à recruteraucune n’a été aussi prononcée que les difficultés de l’armée, que Wormuth a attribuées à divers facteurs, notamment les pertes d’apprentissage dues à la pandémie et une baisse des normes de condition physique chez les jeunes américains.

“Seulement environ 23% des enfants entre 16 et 21 ans sont capables de respecter nos normes, et une partie de cela, franchement, reflète le problème que nous avons dans notre pays avec l’obésité”, a-t-elle déclaré, ajoutant que la santé comportementale et l’inconduite sont également des facteurs.

Un deuxième “problème vraiment difficile” cité par Wormuth est ce que l’armée appelle la “propension à servir”, c’est-à-dire la propension de la population à rejoindre l’armée et à servir le pays,

“En ce moment, seulement 9% des jeunes Américains disent qu’ils sont intéressés à rejoindre l’armée”, a-t-elle déclaré.

Wormuth, qui est devenue la première femme à occuper le poste de secrétaire de l’armée en mai, a déclaré que le service avait déjà lancé une variété d’efforts pour stimuler le recrutement à court terme. “Le cours de préparation du futur soldat”, qui est en fait un camp de pré-entraînement qui aide les recrues potentielles à améliorer leurs résultats aux tests et à être plus en forme physiquement pour répondre aux normes de l’armée, en est un. Ce programme « est très prometteur », a déclaré Wormuth.

Cependant, changer la propension plus large des Américains à servir dans l’armée est un défi à beaucoup plus long terme. Une perception erronée qui doit être surmontée concerne ce à quoi ressemble l’emploi dans l’armée.

“Cela va prendre du temps pour changer, mais je pense qu’il s’agit en grande partie de sortir et de mieux parler aux jeunes Américains de ce que l’armée peut faire pour eux et de l’incroyable éventail de compétences qu’ils peuvent avoir. accès dans l’armée », a déclaré Wormuth. “Nous avons plus de 178 spécialités professionnelles militaires dans l’armée et ce n’est pas seulement l’infanterie… nous avons des scientifiques des données, des infirmières, des médecins, des avocats, des parajuristes, et je pense que nous devons faire un meilleur travail pour expliquer cela aux jeunes. Américains et leurs parents.”

L’armée doit également changer la façon dont les parents perçoivent l’armée et les risques qu’elle fait courir aux enfants.

“Nous devons également faire un meilleur travail pour briser certaines des idées fausses qui, selon moi, existent à propos du service militaire, ce qui est compréhensible, vous savez, étant donné que nous avons été en guerre, essentiellement, pour le 20 dernières années », a déclaré Wormuth. “Dans certaines des données d’enquête que nous voyons, nous voyons des parents s’inquiéter, ‘si mon enfant rejoint l’armée, aura-t-il automatiquement un SSPT ? Sera-t-il harcelé sexuellement, par exemple, pensera-t-il à se suicider ?'”

Elle a souligné le fait que l’armée retient «très, très bien» les soldats et dépasse ses objectifs de rétention, dans le cadre de la diffusion du message sur l’armée en tant que choix de carrière.

“Je pense que ce que cela montre, c’est que lorsque les gens entrent dans l’armée, beaucoup d’entre eux veulent rester dans l’armée et ils ne voudraient évidemment pas rester s’ils avaient des problèmes de santé mentale”, a-t-elle déclaré. “Donc, je pense que nous avons juste besoin de parler aux parents des réalités de ce que signifie servir dans l’armée aujourd’hui.”

Alors que les critiques récentes sur le politisation de l’armée pourrait avoir un impact sur la perception de rejoindre l’armée, Wormuth a déclaré que lorsqu’elle s’adressait à des soldats du monde entier, “je n’entends pas beaucoup parler d’eux de politique”.

“Je pense que là où c’est peut-être plus un problème, c’est avec les parents qui regardent peut-être les nouvelles et voient en quelque sorte comment l’armée peut parfois être transformée en un peu de football politique, et je pense que la façon dont nous naviguons est juste de continuer à insister auprès des jeunes Américains, des parents et d’autres types d’influenceurs sur le fait que l’armée est apolitique et que lorsque vous rejoignez l’armée, vous prêtez serment à la Constitution”, a-t-elle déclaré.

“Vous ne prêtez serment à aucun parti politique. Vous ne prêtez pas serment à un président en particulier. Vous prêtez serment à la Constitution pour protéger la nation”, a-t-elle déclaré.

Wormuth a également pesé sur le conflit actuel entre la Russie et l’Ukraine et le risque de conflit nucléaire, affirmant qu’il est peu probable que le président russe Vladimir Poutine donne suite aux menaces de lancer une attaque nucléaire. “Il y a beaucoup d’inquiétude étant donné la façon dont Poutine a intensifié [the conflict]”, a déclaré Wormuth. “Il y a certainement une inquiétude.” Mais elle a dit que malgré les menaces de Poutine d’utiliser une telle arme contre son ancien voisin soviétique, c’est “encore un événement improbable”.