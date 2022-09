L’armée américaine mène une bataille perdue contre la moisissure

Des semaines après que les troupes ont dû être déplacées vers la plus grande base américaine, des infestations de casernes ont été révélées dans une autre garnison majeure

Alors même que l’armée américaine jongle avec les risques de sécurité croissants dans le monde, elle aurait du mal à éradiquer un ennemi persistant qui pourrait mettre en danger la santé des troupes dans certaines des plus grandes bases militaires américaines : la moisissure.

Des semaines après que des infestations de moisissures dans plus d’une douzaine de casernes aient forcé l’armée à déplacer environ 1 100 soldats dans sa plus grande base, Fort Bragg en Caroline du Nord, une vidéo virale TikTok a révélé des problèmes similaires à Fort Stewart en Géorgie. Comme le site Web Militaire.com signalé vendredi, un modèle de dommages causés par la moisissure est apparu “dans toute l’armée” et il n’y a pas de solution facile. À Fort Stewart, le point de vente a déclaré, “Les responsables de l’armée n’ont d’autre plan que d’attendre une décennie pour de nouvelles installations.”

Dans un cas mis en évidence par le journaliste de Military.com Steve Beynon, qui a interviewé plus de 20 soldats, un homme enrôlé qui est récemment revenu à Fort Stewart après un long déploiement en Europe est rentré chez lui pour découvrir que “la moisissure avait complètement consumé sa chambre.” Les murs étaient couverts de moisissure, le lit était devenu noir et vert et la plupart des affaires du soldat avaient été détruites.

LIRE LA SUITE: La marine américaine poursuivie pour “secrets toxiques”

Un clip publié plus tôt cette semaine sur un compte TikTok populaire appelé “WTF de l’armée américaine !” Des moments’ montrait quelqu’un ouvrant deux portes de placard pour révéler des murs qui étaient apparemment couverts de moisissure noire. La vidéo était sous-titrée ‘La caserne de Fort Stewart’.

@usawtfm Ils ont dit qu’ils réparaient cela. 🤔 #usawtfm #armywtfmoments #miltok #fyp ♬ The Home Depot Beat – The Home Depot

Un commentateur a affirmé qu’il y avait un “tapis de moisissure de six pouces” au plafond lorsqu’il était en poste à Fort Stewart il y a des années. D’autres ont déclaré avoir subi des infestations similaires ou pires dans d’autres bases américaines, telles que Fort Gordon en Géorgie et Camp Pendleton en Californie. “Mais notre gouvernement envoie de l’argent, en grande quantité, à l’Ukraine alors que nos militaires ne peuvent trouver un endroit sûr où dormir”, a déclaré un autre observateur.

Lire la suite Les troupes américaines ont offert un congé supplémentaire s’ils cessent d’être arrêtés

Les dirigeants de Fort Stewart et de l’aérodrome adjacent de l’armée Hunter ont attribué le problème de la moisissure à des systèmes de CVC obsolètes et à une humidité élevée. Ils ont répondu aux dernières infestations en commandant plus inspection des chambres et les travaux de nettoyage par les troupes et leurs superviseurs enrôlés. La caserne touchée devrait être rénovée d’ici la fin de 2033.

“Nous devons être tenus responsables” Le sergent-major Quentin Fenderson, chef de file de la 3e division d’infanterie, a déclaré aux sous-officiers supérieurs de Fort Stewart. « Nous allons identifier ce que nous devons faire, nous allons y remédier et nous allons aller de l’avant. Je vais traverser votre caserne. J’ai besoin que vous fassiez votre travail; Je vais faire le mien.

La plupart des 7 000 soldats que le président Joe Biden a envoyés en Allemagne plus tôt cette année en réponse à la crise russo-ukrainienne provenaient de Fort Stewart.