L’armée américaine a mené jeudi des frappes aériennes sur deux installations dans l’est de la Syrie en réponse aux attaques en cours contre le personnel militaire américain en Irak et en Syrie au cours de la semaine dernière, selon le ministère de la Défense.

Deux F-16 ont ciblé deux installations – un dépôt d’armes et une zone de stockage de munitions – près d’Abou Kamal, utilisées par le Corps des Gardiens de la révolution islamique iraniens et des groupes affiliés, a déclaré un haut responsable américain de la défense à Jennifer Griffin de Fox News. On ne sait pas s’il y avait des militants iraniens dans les installations lorsqu’elles ont été touchées.

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré jeudi soir dans un communiqué que les États-Unis ne cherchaient pas le conflit, mais que les « attaques soutenues par l’Iran » contre les forces américaines étaient « inacceptables et devaient cesser ».

“L’Iran veut cacher sa main et nier son rôle dans ces attaques contre nos forces. Nous ne les laisserons pas”, a déclaré Austin. “Si les attaques des mandataires iraniens contre les forces américaines se poursuivent, nous n’hésiterons pas à prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour protéger notre peuple.”

LES MILICES SOUTENUES PAR L’IRAN EN IRAK RÉCLAMENT LA RESPONSABILITÉ DE L’ATTAQUE CONTRE UNE BASE MILITAIRE AMÉRICAINE EN SYRIE

Il y a eu 19 attaques contre du personnel américain en Irak et en Syrie depuis le 17 octobre, dont trois attaques supplémentaires jeudi, selon le porte-parole du Pentagone, le général de brigade. Le général Pat Ryder.

Un entrepreneur américain est décédé d’un accident cardiaque alors qu’il s’abritait sur place pendant les attaques et 21 soldats américains ont été blessés – qui ont tous repris leurs fonctions depuis, a déclaré Austin.

DES FRAPPES DE DRONE CIBLENT LES BASES MILITAIRES AMÉRICAINES EN SYRIE ET ​​EN IRAK ALORS QUE LES TENSIONS RÉGIONALES LIÉES À LA GUERRE ISRAÉL-HAMAS S’ALCÈVENT

Les responsables américains ont clairement indiqué que les frappes avaient été menées uniquement en réponse aux attaques contre le personnel américain et n’étaient pas liées à la guerre entre Israël et le Hamas.

“Ils sont séparés et distincts du conflit en cours entre Israël et le Hamas, et ne constituent pas un changement dans notre approche du conflit Israël-Hamas”, a déclaré Austin. “Nous continuons d’exhorter toutes les entités étatiques et non étatiques à ne pas prendre de mesures qui pourraient dégénérer en un conflit régional plus large.”

Un haut responsable américain de la défense a également déclaré qu’Israël n’avait pas été informé du plan avant les frappes aériennes.

La Maison Blanche n’a pas encore abordé la question des frappes aériennes, mais Austin a déclaré dans sa déclaration que le président Biden n’avait “pas de priorité plus élevée que la sécurité du personnel américain”.

“[Biden] a ordonné l’action d’aujourd’hui pour montrer clairement que les États-Unis ne toléreront pas de telles attaques et se défendront eux-mêmes, ainsi que leur personnel et leurs intérêts”, a déclaré Austin.

Un haut responsable américain de la défense a réitéré ces sentiments lors d’un point de presse jeudi soir et a déclaré que les forces américaines étaient “prêtes à recommencer, à des fins de dissuasion”.

L’armée américaine bénéficie d’une forte présence au Moyen-Orient pour tenter de dissuader de nouvelles attaques dans la région.

Depuis mercredi, le groupe aéronaval USS Dwight D. Eisenhower, le groupe aéronaval USS Gerald R. Ford, l’USS Mount Whitney, le destroyer USS Carney, l’USS Carter Hall, l’USS Bataan et l’USS Mesa Verde sont tous présents à les eaux environnantes.

Selon Ryder jeudi, 900 soldats ont également été déployés au Moyen-Orient, en plus des milliers de soldats déjà stationnés dans la région.

Liz Friden et Jennifer Griffin de Fox News ont contribué à ce rapport.

