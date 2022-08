L’armée américaine immobilise ses hélicoptères sur des incendies de moteur

L’armée a fermé toute sa flotte d’hélicoptères cargo Chinook après que des fuites de carburant ont provoqué des incendies

L’armée américaine a immobilisé le cheval de bataille de ses flottes d’hélicoptères, le Boeing CH-47 Chinook, après avoir découvert qu’une pièce défectueuse avait apparemment causé des fuites de carburant qui ont entraîné des incendies de moteur.

Les quelque 400 hélicoptères de transport lourd Chinook de l’inventaire mondial de l’armée seront immobilisés jusqu’à ce que le problème de fuite de carburant soit résolu, a déclaré une porte-parole de l’armée dans un communiqué. “Bien qu’aucun mort ou blessé ne soit survenu, l’armée a temporairement immobilisé la flotte de H-47 par prudence, jusqu’à ce que ces mesures correctives soient terminées”, a déclaré la porte-parole Cynthia Smith. “La sécurité de nos soldats est la priorité absolue de l’armée, et nous veillerons à ce que nos avions restent sûrs et en état de navigabilité.”

La pièce défectueuse a été installée dans plus de 70 Chinook lors de travaux de maintenance de routine, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des responsables américains non identifiés. Le défaut a provoqué une “Petit nombre” des incendies de moteur dans un “numéro isolé” des hélicoptères, a déclaré le journal citant un responsable de l’armée.

Les hélicoptères en question sont propulsés par des moteurs T55, fabriqués par Honeywell International. L’entrepreneur de la défense a déclaré qu’il avait aidé à enquêter sur les incendies de moteurs et avait découvert que des joints toriques de qualité inférieure avaient été installés lors de travaux de maintenance dans un dépôt de l’armée. La société a ajouté qu’elle travaillait avec l’armée pour fournir des joints de remplacement sur les Chinook concernés.

Comme l’a noté le Wall Street Journal, selon la durée de l’arrêt, l’absence de Chinook pourrait poser “défis logistiques” pour les soldats américains. Le Chinook est le seul hélicoptère cargo lourd utilisé par l’armée. Le T55 alimente également la variante MH-47 du Chinook, utilisée par les forces spéciales.

L’emblématique Chinook est en service depuis plus de six décennies, transportant des marchandises et des troupes au-dessus des champs de bataille allant du Vietnam à l’Afghanistan. En fait, certaines des images les plus humiliantes de l’histoire militaire américaine impliquent le CH-47, notamment son utilisation pour les évacuations d’ambassades lors de la chute de Saigon aux mains des forces communistes en 1975 et de la chute de Kaboul aux mains des talibans l’année dernière.