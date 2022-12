L’armée américaine immobilise certains de ses meilleurs avions de chasse – médias – RT World News

Un nombre non divulgué de F-35 aurait été mis hors service en raison des préoccupations soulevées par un récent accident

Les avions de chasse américains F-35 auraient fait l’objet d’un nouvel examen minutieux après qu’un accident survenu plus tôt ce mois-ci dans une base au Texas a soulevé des problèmes de sécurité concernant l’avion, provoquant l’échouement de certains avions pour une enquête.

Certaines versions du F-35 ont été mises à l’écart pour des inspections spéciales en vertu d’un ordre émis plus tôt cette semaine, a déclaré jeudi le bureau du programme conjoint (JPO) du F-35 au média The Hill. Le JPO n’a pas révélé le nombre d’avions immobilisés ni les problèmes spécifiques qui font l’objet d’une enquête.

L’ordonnance recommandait des restrictions sur “un petit nombre d’aéronefs, qui ont été évalués comme présentant un risque plus élevé, des opérations de vol et jusqu’à ce que des procédures puissent être développées pour leur retour en vol”, a déclaré un responsable non identifié du JPO. Le JPO travaille avec les branches militaires américaines qui emploient le F-35, ainsi qu’avec les acheteurs étrangers de l’avion, « pour s’assurer de la compréhension des risques identifiés.

La décision fait suite à un accident survenu le 15 décembre impliquant un F-35B Lightning II, la nouvelle variante de l’avion de chasse de l’US Marine Corps, à la Naval Air Station Joint Reserve Base Fort Worth. L’avion en vol stationnaire atterrissait verticalement lorsqu’il a semblé rebondir vers le haut avant de tomber vers l’avant et de déraper sur son nez et son aile droite. Le pilote s’est éjecté alors que l’avion retombait sur son train d’atterrissage en position horizontale.

La plupart des F-35 sont construits par Lockheed Martin dans une usine de Fort Worth. La variante F-35B est toujours soumise à des contrôles de qualité avant d’être officiellement remise au Marine Corps.















L’accident pourrait provenir de la défaillance d’un tube utilisé pour transférer du carburant à haute pression dans le moteur du F-35, a rapporté Defense News, citant une source anonyme familière avec le programme. Le JPO a révisé ses évaluations des risques pour l’avion, ce qui a conduit à des échouements plus larges dans la flotte. Les jets avec moins de 40 heures de vol sur leurs records sont concernés, a indiqué la source.

Certains législateurs américains ont critiqué le programme F-35, affirmant qu’il en coûterait 1,3 billion de dollars pour entretenir les avions de combat, en partie à cause de leur faible fiabilité. Selon le représentant américain John Garamendi, un démocrate californien, seuls 30% des jets sont capables d’accomplir toutes les tâches qui leur sont assignées à tout moment. Le représentant Adam Smith, un démocrate de Washington, a qualifié le programme de “trou de rat.”