L’armée américaine frappe à nouveau avec une publicité horoscope sur les réseaux sociaux — RT USA News

Le Pentagone n’est peut-être pas sûr que les ovnis soient des extraterrestres, mais il semble certainement croire en l’astrologie. Après avoir ignoré les critiques de ses nouvelles publicités « réveillées », l’armée américaine double avec une histoire Instagram vantant le Zodiac.

« Vous vous demandez ce que dit votre signe du zodiaque sur le genre de soldat que vous pourriez être dans l’armée ? Vous n’aurez qu’à cliquer sur notre histoire Instagram pour trouver la réponse parce que nos lèvres sont scellées ici », a déclaré le message, avec des diapositives suivantes répertoriant les missions qui correspondaient le mieux aux horoscopes des recrues potentielles.

« Je sais que vous optez pour la diversité mais… » a tweeté Kevin Baron, rédacteur en chef de Defense One, en ajoutant un lien vers un article satirique de l’Onion.

Les commentaires sur le tweet de Baron allaient dans le sens de « s’il vous plaît, dites-moi que ce n’est pas réel ? » et « Je voulais tellement que ce soit faux » à « C’est la preuve que les terroristes ont déjà gagné. »

Ce n’était pas mieux sur Instagram non plus : « Pas encore. » « Je t’en prie, non. » « S’il vous plaît Dieu non. » « C’est triste. » « C’est ce qu’est devenue l’armée. Je suis content d’avoir pris ma retraite. « Arrêter. »





Le mois dernier, l’armée a été critiquée pour une série d’annonces de recrutement animées surnommées « The Calling », cherchant à attirer les femmes et les minorités conformément à la politique de l’administration Biden visant à promouvoir « équité » en toutes choses.

Un mashup de l’une des publicités – mettant en vedette une femme nommée Emma qui a grandi « avec deux mamans» – avec des vidéos de recrutement russes et chinois a été retweeté par le sénateur Ted Cruz (R-Texas) qui a critiqué l’Américain « militaire émasculé. »

Cruz a ensuite été fustigé par les démocrates en ligne pour avoir propagé « Propagande russe ». Ce sentiment a été repris ce week-end par le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, qui a déclaré qu’une telle « points de discussion » pourrait être « en majuscule » activé par les États-Unis « adversaires » comme la Chine et la Russie.





L’armée faisait un « excellent travail de recrutement des bons types de personnes », Austin a déclaré à CNN.

« Nous représentons les États-Unis d’Amérique. Nous devrions ressembler à l’Amérique et pas seulement dans les rangs », il ajouta, « mais notre leadership devrait ressembler à l’Amérique. »

