L’armée américaine fait voler des avions pleins d’immigrants illégaux autour de l’Amérique en secret – rapport – RT USA News

L’armée américaine utilise des avions de passagers pour transporter des immigrants illégaux aux États-Unis depuis une base de l’armée de l’air au Texas, selon des documents consultés par Fox News. L’opération, confirmée par le Pentagone, se déroule en secret.

Dans les jours, semaines et mois à venir, des avions de passagers transporteront des immigrants illégaux de la base aérienne de Laughlin à Del Rio, au Texas, vers des lieux non divulgués. C’est selon un e-mail d’un colonel de la base à ses subordonnés, soi-disant remis à l’animateur de Fox Tucker Carlson par un dénonciateur.

Le monologue complet de Tucker Carlson sur un lanceur d’alerte informant son émission que l’administrateur de Biden utilise l’armée américaine pour faire voler des immigrants illégaux autour des États-Unis « Ce que vous regardez, c’est la transformation démographique de notre pays sans notre consentement et en violation de nos lois. » pic.twitter.com/lmPS6AwORN – Le clairon de Columbia 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) 15 juillet 2021

L’e-mail explique que les vols seront opérés par Immigration and Customs Enforcement (ICE) et Del Rio Border Patrol, et le colonel, le lieutenant-colonel Matthew Burrows, demande au personnel de la base de garder l’opération secrète.

« Ne prenez pas de photos et évitez de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux » Burrows a écrit. « Si quelqu’un vous pose des questions à ce sujet, renvoyez-le aux affaires publiques. »

La destination de ces vols est inconnue. Un porte-parole du Pentagone a déclaré à l’émission de Carlson que les vols faisaient partie d’un « mouvement non-citoyen » programme et a référé l’équipe de Carlson à ICE.

« L’ICE n’a pas nié qu’ils utilisaient la base aérienne de Laughlin pour déplacer un grand nombre de ressortissants étrangers à l’intérieur de notre pays et le faire secrètement », Carlson a déclaré lors de son émission mercredi soir. Carlson a déclaré qu’ICE avait promis de fournir des détails supplémentaires, mais ne l’a jamais fait.





Aussi sur rt.com

Les Américains préfèrent une faible immigration par une marge de 3 pour 1, selon un sondage, ce qui peut aider à expliquer la désapprobation des politiques frontalières de Biden







L’opération, si elle existe comme le prétend Carlson et ICE ne nie pas, ne serait pas sans précédent. En mars, le Center for Immigration Studies, un groupe de réflexion de droite, a rapporté que le Department of Homeland Security appréhendait des migrants près de la frontière mexicaine au Texas et les relâchait à une organisation caritative pour qu’ils soient placés dans des bus et envoyés dans le nord. comme la Géorgie, le Kentucky, le Tennessee et le Massachusetts.

Les migrants transportés en bus vers le nord ont reçu des documents portant la mention « Ordonnance de libération sur engagement », qui leur a permis de rester aux États-Unis, mais leur a ordonné de prendre rendez-vous avec un agent d’expulsion à une date ultérieure. Cette politique de « capture et libération » a été interrompue par l’ancien président Donald Trump, mais rétablie par le président Joe Biden cette année.

Alors que les postes frontaliers augmentaient après l’inauguration de Biden et le recul ultérieur des politiques d’immigration plus dures de Trump, l’administration elle-même a également affrété des bus pour alléger la pression sur les centres de traitement et de détention à la frontière, souvent au grand désarroi des villes où les migrants ont été déchargés.





Aussi sur rt.com

Le maire de l’Arizona déclare l’état d’urgence, selon l’administrateur de Biden envoyant des bus remplis d’immigrants illégaux dans sa ville







L’utilisation d’avions a également été discutée en mars. Citant le même pic de passages et la même pression sur les installations frontalières, l’administration Biden a envisagé d’utiliser des avions ICE pour transporter des migrants vers des États proches de la frontière canadienne pour traitement, selon les sources du Washington Post. On ne sait pas si les vols discutés en mars sont les mêmes que ceux décollant de Laughlin AFB.

Le secret entourant les vols rend difficile la détermination de l’objectif final de l’administration Biden ici. Les passages frontaliers atteignant de nouveaux records chaque mois depuis janvier, il est possible que les autorités de Del Rio et d’autres villes frontalières ne puissent tout simplement pas gérer l’afflux, et l’administration cherche à répartir la charge de travail plutôt que de détenir des masses d’immigrants dans des installations de détention déjà surpeuplées et risquent un désastre de relations publiques.

Carlson voit cependant des motifs plus sinistres. « Ce que vous regardez, c’est la transformation démographique, dans notre pays, sans notre consentement et en violation de nos lois », a-t-il déclaré mercredi. «C’est en train d’arriver. Notre travail est de se taire et de l’accepter. Nous savons qu’ils nous insulteront si nous ne l’acceptons pas.

Carlson a déjà accusé les dirigeants démocrates de faire pression pour une immigration accrue afin de remodeler la démographie américaine en leur faveur, étant donné que les immigrants votent généralement pour les démocrates.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!