L’armée américaine fait des plans au cas où Pelosi se rendrait à Taiwan

SYDNEY (AP) – Les responsables américains disent qu’ils craignent peu que la Chine attaque l’avion de Nancy Pelosi si elle se rend à Taïwan. Mais la présidente de la Chambre des États-Unis entrerait dans l’un des endroits les plus chauds du monde où un accident, un faux pas ou un malentendu pourrait mettre sa sécurité en danger. Le Pentagone élabore donc des plans pour toute éventualité.

Des responsables ont déclaré à l’Associated Press que si Pelosi se rendait à Taïwan – encore une incertitude – l’armée augmenterait ses mouvements de forces et de ressources dans la région indo-pacifique. Ils ont refusé de fournir des détails, mais ont déclaré que des avions de chasse, des navires, des moyens de surveillance et d’autres systèmes militaires seraient probablement utilisés pour fournir des anneaux de protection qui se chevauchent pour son vol vers Taïwan et à tout moment au sol là-bas.

Tout voyage à l’étranger d’un haut dirigeant américain nécessite une sécurité supplémentaire. Mais des responsables ont déclaré cette semaine qu’une visite à Taïwan de Pelosi – elle serait la plus haute élue américaine à se rendre à Taïwan depuis 1997 – irait au-delà des précautions de sécurité habituelles pour les voyages vers des destinations moins risquées.

Interrogé sur les mesures militaires prévues pour protéger Pelosi en cas de visite, le général américain Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a déclaré mercredi que la discussion de tout voyage spécifique était prématurée. Mais, a-t-il ajouté, « s’il est décidé que la présidente Pelosi ou quelqu’un d’autre va voyager et qu’ils demandent un soutien militaire, nous ferons le nécessaire pour assurer le bon déroulement de leur visite. Et je vais en rester là.

La Chine considère Taïwan autonome comme son propre territoire et a évoqué la possibilité de l’annexer par la force. Les États-Unis entretiennent des relations informelles et des liens de défense avec Taïwan même s’ils reconnaissent Pékin comme le gouvernement de la Chine.

Le voyage est envisagé à un moment où la Chine a intensifié ce que les États-Unis et leurs alliés dans le Pacifique décrivent comme des affrontements risqués avec d’autres armées pour affirmer leurs vastes revendications territoriales. Les incidents ont inclus des survols dangereusement proches qui obligent les autres pilotes à dévier pour éviter les collisions, ou le harcèlement ou l’obstruction des équipages aériens et maritimes, y compris avec des lasers aveuglants ou des canons à eau.

Des dizaines de manœuvres de ce type ont eu lieu cette année seulement, a déclaré mardi Ely Ratner, secrétaire adjoint américain à la Défense, lors d’un forum sur la mer de Chine méridionale organisé par le Centre d’études stratégiques et internationales. La Chine nie les incidents.

Les responsables américains, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter de questions de sécurité sensibles, ont décrit la nécessité de créer des zones tampons autour de l’oratrice et de son avion. Les États-Unis ont déjà des forces substantielles réparties dans la région, de sorte que toute sécurité accrue pourrait en grande partie être gérée par des actifs déjà en place.

Les militaires devraient également être préparés à tout incident – même un accident dans les airs ou au sol. Ils ont déclaré que les États-Unis auraient besoin de capacités de sauvetage à proximité et ont suggéré que cela pourrait inclure des hélicoptères sur des navires déjà dans la région.

Pelosi, D-Californie, n’a publiquement confirmé aucun nouveau projet de voyage à Taïwan. Elle devait partir en avril, mais elle a reporté le voyage après avoir été testée positive au COVID-19.

La Maison Blanche a refusé lundi de se prononcer directement sur la question, notant qu’elle n’avait pas confirmé le voyage. Mais le président Joe Biden a fait part de ses inquiétudes la semaine dernière à ce sujet, déclarant aux journalistes que l’armée pensait que son voyage n’était “pas une bonne idée pour le moment”.

Un voyage de Pelosi pourrait bien planer sur un appel prévu jeudi entre Biden et le président chinois Xi Jinping, leur première conversation en quatre mois. Un responsable américain a confirmé les plans de l’appel à l’Associated Press sous couvert d’anonymat avant l’annonce officielle.

Des responsables américains ont déclaré que l’administration doutait que la Chine prenne des mesures directes contre Pelosi elle-même ou tente de saboter la visite. Mais ils n’excluent pas la possibilité que la Chine puisse intensifier les survols provocateurs d’avions militaires dans ou à proximité de l’espace aérien taïwanais et des patrouilles navales dans le détroit de Taiwan si le voyage avait lieu. Et ils n’empêchent pas les actions chinoises ailleurs dans la région comme démonstration de force.

Les analystes de la sécurité étaient divisés mardi sur l’étendue de toute menace lors d’un voyage et sur la nécessité d’une protection militaire supplémentaire.

Le plus grand risque pendant le voyage de Pelosi est une démonstration de force chinoise “qui tourne mal, ou un type d’accident qui résulte d’une démonstration d’action provocatrice”, a déclaré Mark Cozad, directeur associé par intérim du Centre international de politique de sécurité et de défense au Rand Corp. « Il pourrait donc s’agir d’une collision aérienne. Cela pourrait être une sorte de test de missile, et, encore une fois, lorsque vous faites ce genre de choses, vous savez, il y a toujours la possibilité que quelque chose tourne mal.

Barry Pavel, directeur du Centre Scowcroft pour la stratégie et la sécurité au Conseil de l’Atlantique, s’est moqué de la considération rapportée par les responsables américains des porte-avions et des avions de guerre pour assurer la sécurité de l’orateur. “De toute évidence, la Maison Blanche ne veut pas que l’orateur s’en aille et je pense que c’est pourquoi vous recevez certaines de ces suggestions.”

“Elle ne va pas partir avec une armada”, a déclaré Pavel.

Ils ont également déclaré qu’une présence militaire américaine renforcée pour protéger Pelosi risquait de faire monter les tensions.

“Il est très possible que … nos tentatives de dissuasion envoient en fait un signal très différent de celui que nous avons l’intention d’envoyer”, a déclaré Cozad. «Et donc vous entrez dans… une sorte de spirale escalade, où nos tentatives de dissuasion sont en fait considérées comme de plus en plus provocantes et vice versa. Et cela peut être une dynamique très dangereuse.

Lundi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que Pékin avait exprimé à plusieurs reprises sa “position solennelle” sur une éventuelle visite de Pelosi. Il a déclaré aux journalistes que la Chine était prête à “prendre des mesures fermes et fortes pour défendre la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale”.

Milley a déclaré cette semaine que le nombre d’interceptions par des avions et des navires chinois dans la région du Pacifique avec les forces américaines et d’autres partenaires a considérablement augmenté au cours des cinq dernières années. Il a déclaré que l’armée de Pékin était devenue beaucoup plus agressive et dangereuse, et que le nombre d’interactions dangereuses avait augmenté dans des proportions similaires.

Ceux-ci incluent des rapports d’avions de chasse chinois volant si près d’une patrouille de sécurité aérienne canadienne le mois dernier que le pilote canadien a dû dévier pour éviter la collision, et un autre appel rapproché avec un vol de surveillance australien fin mai au cours duquel l’équipage chinois a lancé une rafale de des morceaux de métal qui ont été aspirés dans le moteur de l’autre avion.

Les responsables américains affirment que la perspective d’une interception ou d’une démonstration de force par des avions chinois près du vol de Pelosi suscite des inquiétudes, ce qui rend nécessaire la présence d’avions américains et d’autres actifs à proximité.

Le porte-avions américain USS Ronald Reagan et son groupe de frappe opèrent actuellement dans le Pacifique occidental et ont fait escale à Singapour ce week-end. Le groupe de frappe implique au moins deux autres navires de la Marine et le Carrier Air Wing 5, qui comprend des avions de chasse F/A-18, des hélicoptères et des avions de surveillance.

Avant d’arriver au port de Singapour, le groupe de frappe opérait dans la mer de Chine méridionale. En outre, un autre navire de la Marine, l’USS Benfold, un destroyer, a mené des opérations de liberté de navigation dans la région, notamment un passage dans le détroit de Taiwan la semaine dernière.

___

Knickmeyer a rapporté de Washington.

Lolita C. Baldor et Ellen Knickmeyer, Associated Press