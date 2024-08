L’armée américaine envisage de nouvelles mesures pour la formation des aviateurs, et des décisions seront bientôt prises

L’armée américaine se lance dans un nouveau modèle de formation institutionnelle pour les aviateurs alors que sa flotte d’hélicoptères évolue vers un réseau complexe de plates-formes habitées et sans pilote, a déclaré l’ancien commandant du Centre d’excellence de l’aviation du service à Defense News dans une récente interview.

« L’aviation militaire n’est pas bon marché ; il faut beaucoup d’argent pour former des aviateurs, donc du point de vue des coûts, du point de vue des fondamentaux du vol, et tout cela étant influencé par l’arrivée d’un futur avion avec un rotor basculant, nous faisons beaucoup d’analyses en ce moment pour savoir quelle est la voie optimale à suivre », a déclaré le major-général Mac McCurry, qui est maintenant le chef d’état-major du commandement de l’avenir de l’armée, dans une interview juste avant le changement de commandement à Fort Novosel, en Alabama, le mois dernier.

L’armée a sélectionné la conception de rotor basculant de nouvelle génération de Textron Bell pour son futur avion d’assaut à longue portée, ou FLRAA, en décembre 2022. Plus tôt cette année, le service a décidé d’annuler le concours de développement d’un autre hélicoptère habité pour les missions d’attaque et de reconnaissance en faveur de l’utilisation de davantage d’avions sans pilote pour ce rôle.

« Je pense que certaines décisions seront prises au cours de l’année prochaine, principalement axées sur le chef de branche ici et sur la nécessité d’examiner quel est le modèle de formation institutionnel avant d’entrer dans la force opérationnelle », a déclaré McCurry.

Il faut également se demander si le service dispose des avions d’entraînement de base adéquats. L’armée a retiré son hélicoptère d’entraînement monomoteur TH-67 fabriqué par Bell à la suite d’une décision de restructurer sa flotte aérienne à la fin de 2013. Le service a remplacé l’appareil d’entraînement par environ 200 hélicoptères utilitaires légers bimoteurs LUH-72A Lakota, une mesure a rencontré une certaine controverse sur le coût opérationnel et la complexité de l’avion.

« Rien n’a été exclu. Tout est sur la table pour savoir à quoi cela ressemblera et à quoi ressemblera la formation », a déclaré McCurry.

De plus, avec l’amélioration de la technologie de simulation, le programme de formation aéronautique s’appuie plus que jamais sur les heures de simulateur.

« Avec l’essor de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, où pouvons-nous gagner en efficacité dans la formation avec ce genre de choses où il n’est pas nécessaire d’être dans un avion ou un simulateur de vol complet ? Quelles parties de la formation au pilotage peuvent réellement être assistées et optimisées à l’aide de ces technologies ? », s’interroge McCurry.

La pression pour que la formation de base des aviateurs soit adéquate est élevée dans la branche de l’aviation de l’armée. continue de connaître de fréquents accidents de classe Aque le service définit comme des incidents impliquant la perte de vies humaines ou la perte d’équipement totalisant plus de 2,5 millions de dollars.

Plus tôt ce mois-ci, un Crash d’un hélicoptère Apache AH-64 Lors d’un vol d’entraînement de routine à Fort Novosel, l’instructeur de vol a été tué et l’élève blessé. Les circonstances de l’accident font toujours l’objet d’une enquête.

Au cours du premier semestre de l’exercice 2023, plus d’une douzaine d’aviateurs de l’armée sont morts dans des accidents d’hélicoptère, un nombre surprenant qui a provoqué un arrêt complet de l’aviation en avril 2023. L’armée a levé l’arrêt après un examen approfondi, mais cinq mois plus tard, un hélicoptère furtif MH-60 Black Hawk appartenant au 160e régiment d’aviation d’opérations spéciales s’est écrasé lors d’une mission d’entraînement. tuant cinq personnes à bord.

Les accidents se sont multipliés, l’exercice 2023 enregistrant le taux de mortalité le plus élevé pour les soldats de l’armée depuis le retrait des États-Unis d’Irak en 2011, avec un total de 14 morts dans 10 accidents de classe A.

En moyenne, les accidents d’aviation de l’armée tuent six membres d’équipage par an, le taux moyen d’accidents de classe A se situant juste en dessous d’un accident pour 100 000 heures de vol. Le taux actuel au printemps dernier était de 3,22, soit plus du double du taux le plus élevé de toute année fiscale depuis plus d’une décennie, selon les données du Centre de préparation au combat de l’armée.

« La division surveille constamment les taux d’accidents et les facteurs causaux », a déclaré McCurry. « Au cours des deux dernières années, nous avons particulièrement étudié le vol en formation, le pilotage d’avions à proximité les uns des autres, l’évaluation de ces tâches et l’ajout de certaines conditions à ces tâches. Plus récemment, nous nous sommes concentrés sur la façon dont nos aviateurs réagissent aux changements d’efficacité du rotor de queue en fonction des conditions environnementales. »

Plus tôt cette année, l’armée a dévoilé davantage d’efforts pour améliorer la formation pour revenir à l’essentiel, ce qu’on appelle un stand-up aéronautique.

« Chaque fois que nous interrompons la dynamique liée aux accidents et que nous nous concentrons sur les fondamentaux, cela a tendance à avoir un certain effet », a déclaré McCurry.

Cela amène la branche à envisager d’encourager ou d’exiger que chaque unité d’aviation consacre du temps chaque année à la sensibilisation à la sécurité aérienne, quel que soit son taux d’accidents.

« Est-ce que vous le faites systématiquement, une fois par an, pour attirer l’attention de tout le monde sur ce point, plutôt que d’attendre des pics de taux ? Nous envisageons donc cette possibilité », a ajouté McCurry.