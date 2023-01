L’armée américaine enquête sur des cas de cancer à la base de missiles nucléaires — RT World News

Un certain nombre d’agents qui avaient travaillé sur le site ont fini par recevoir un diagnostic de lymphome, dont l’un est décédé

L’armée américaine enquête sur neuf cas de cancer du sang parmi des officiers qui travaillaient il y a des décennies à la base aérienne de Malmstrom, un important site de missiles nucléaires dans l’État du Montana. L’enquête a été rapportée pour la première fois par AP lundi et confirmée par des responsables du Pentagone.

Tous les officiers touchés avaient servi dans les silos de la base, qui abrite quelque 150 missiles balistiques intercontinentaux à pointe nucléaire Minuteman III, il y a pas moins de 25 ans. Le diagnostic dans chaque cas était un lymphome non hodgkinien, tandis que l’un des agents a succombé à la maladie.

“Il y a des indications d’une association possible entre [this] service d’équipage de combat contre le cancer et les missiles à Malmstrom AFB », a déclaré le lieutenant-colonel Daniel Sebeck dans les diapositives présentées lors d’un briefing militaire plus tôt en janvier et citées par l’agence de presse.

“Les lanceurs de missiles ont toujours été préoccupés par les dangers connus, tels que l’exposition aux produits chimiques, à l’amiante, aux biphényles polychlorés, au plomb et à d’autres matières dangereuses dans l’environnement de travail”, il a déclaré.















Les “nombre disproportionné de missileers présentant un cancer, en particulier un lymphome” était particulièrement préoccupant, a ajouté Sebeck. La question est importante pour la Force spatiale car pas moins de 455 anciens missiles servent maintenant dans la Force spatiale, dont quatre personnes diagnostiquées avec un lymphome.

Contacté par AP pour commentaires, Sebeck a refusé de donner plus de détails sur la sonde, notant seulement que les diapositives étaient “prédécisionnel”. Pendant ce temps, la porte-parole de l’Air Force, Ann Stefanek, a confirmé que “Les hauts dirigeants sont conscients des inquiétudes soulevées concernant l’association possible d’un cancer lié aux membres d’équipage de combat de missiles à Malmstrom AFB.”

“Les informations contenues dans ce briefing ont été partagées avec le chirurgien général du Département de l’Air Force et nos professionnels de la santé travaillent pour collecter des données et en savoir plus”, elle a ajouté.

Étant donné que seuls quelque 400 officiers sont censés travailler avec des missiles en silo à la base à un moment donné, les taux de lymphome non hodgkinien semblent être bien supérieurs à ce qui est enregistré dans la population générale. Selon l’American Cancer Society, la maladie ne touche que 19 personnes sur 100 000 aux États-Unis chaque année.