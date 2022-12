L’armée américaine embauche des recrues souffrant de troubles du comportement – ​​WSJ

Le Pentagone abaisse ses normes au milieu du plus grand déficit d’enrôlement cette année depuis 1973

L’armée américaine a autorisé 700 recrues atteintes de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) à s’engager, après avoir réécrit ses règles sur les conditions médicales interdisant aux candidats de s’engager, a rapporté mardi le Wall Street Journal.

Les 700 stagiaires ont été embauchés à la suite d’une décision de l’armée en juin permettant à ceux qui souffraient de 38 conditions médicales de s’enrôler, à condition qu’ils n’aient pas manifesté de symptômes ou eu besoin de traitement pendant trois à sept ans avant de s’engager. Ces conditions – qui comprennent les malformations cardiaques congénitales et la tuberculose – étaient auparavant des disqualifiants automatiques.

La secrétaire de l’armée, Christine Wormuth, a déclaré au Wall Street Journal que la branche évaluerait l’efficacité du programme après un an de service par les recrues.

“Nous voulons être prudents” Wormuth a déclaré, faisant référence à l’embauche de personnes souffrant de problèmes de santé mentale. “Je pense que nous devons constamment renouveler notre approche et examiner les conditions de cette société.”

L’armée américaine embauche actuellement une population de plus en plus inapte, avec seulement 23% des jeunes Américains répondant à ses normes de condition physique, a déclaré Wormuth à CNBC en octobre. De plus, seuls 9% de ces 16-21 ans sont intéressés à rejoindre en premier lieu, a-t-elle ajouté.

Cette baisse de condition physique, exacerbée par un mandat de vaccin Covid-19 et des offres d’emploi plus alléchantes du secteur privé, a conduit l’armée à connaître sa pire année de recrutement cette année depuis l’abolition de la conscription en 1973, selon Wormuth. À la fin de l’exercice 2022, l’armée a perdu 15 000 soldats de son objectif de 60 000, soit un manque à gagner de 25 %.

La Marine et le Corps des Marines ont également du mal à atteindre les objectifs de recrutement. Le Corps des Marines a généralement atteint environ la moitié de son objectif au début de chaque exercice, mais n’avait obtenu qu’environ 30% pour 2023 au début du mois d’octobre. Pendant ce temps, la Marine, qui ouvre habituellement l’année fiscale à environ 25% de recrutement, a annoncé 10% de l’objectif en octobre, ont déclaré des responsables à l’Associated Press.

Les précédentes tentatives du Pentagone d’abaisser les normes ont été sévèrement critiquées. Les décrocheurs du secondaire et les condamnés pour drogue ont reçu des dérogations pour s’inscrire pendant les guerres en Irak et en Afghanistan, ce qui a entraîné une augmentation des problèmes de santé mentale et des suicides dans les rangs.

Des décennies plus tôt, le secrétaire à la Défense, Robert McNamara, avait recruté jusqu’à 320 000 soldats, marins, marines et aviateurs inaptes et à faible QI au plus fort de la guerre du Vietnam. Ces membres du service inférieurs aux normes ont été surnommés de manière peu flatteuse «les crétins de McNamara» par les médias à l’époque.