L’armée américaine effectue des inspections sur place des armes fournies à l’Ukraine

Les forces militaires américaines en Ukraine effectueraient des inspections sur place pour s’assurer que l’argent et les armes fournis aux troupes ukrainiennes sont correctement comptabilisés.

Un haut responsable américain de la défense a relayé l’information aux journalistes du Pentagone lundi, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat. Il n’était pas clair où les inspections avaient lieu ou à quelle distance les troupes américaines se trouvaient du champ de bataille. Le président américain Joe Biden a exclu tout rôle de combat pour les forces américaines à l’intérieur de l’Ukraine.

Selon le responsable, l’attaché de défense américain et l’équipe du Bureau américain de coopération en matière de défense à Kyiv effectuent les inspections. Le responsable a déclaré que les responsables ukrainiens avaient jusqu’à présent été transparents sur la distribution des armes et soutenaient les inspections.

“Nous continuerons à travailler avec nos collègues du gouvernement américain et avec nos partenaires internationaux pour garantir la responsabilité de l’aide à la sécurité maintenant et à l’avenir”, a déclaré le responsable aux journalistes.

Cet effort fait partie d’une campagne américaine plus large visant à garantir que les armes données aux troupes ukrainiennes ne se retrouvent pas entre les mains des forces russes, de leurs mandataires ou d’autres groupes extrémistes.

Les législateurs ont pressé les responsables américains de poser des questions sur la manière dont les milliards de dollars envoyés à l’Ukraine cette année sont dépensés. L’administration Biden a hésité à détailler son travail sur ce front en raison des inquiétudes concernant l’état du conflit et de la crainte qu’elle ne signale aux passeurs potentiels des techniques d’évasion potentielles.

Le plan du Département d’État comprend des initiatives de divers délais pour renforcer la surveillance américaine et ukrainienne des armes transférées, en particulier des systèmes de missiles et des dispositifs antiaériens plus avancés, ainsi que pour améliorer la sécurité de l’aviation et des frontières de l’Ukraine afin de lutter contre l’utilisation abusive des armes et d’empêcher d’éventuelles armes. trafic.

