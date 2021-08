L’armée américaine dévoile à Fort Benning un mémorial pour un soldat noir lynché

Le soldat, Pvt. Felix Hall, a été vu pour la dernière fois vivant dans un quartier entièrement blanc en février 1941.

Le FBI a identifié deux suspects, mais personne n’a jamais été poursuivi pour la mort de Hall.

La mort de Hall fait partie des événements qui ont conduit le président de l’époque, Harry Truman, à déségréger les forces armées en 1948.

L’armée américaine a dévoilé un mémorial en l’honneur d’un soldat noir qui a été retrouvé pendu à un arbre sur une base militaire de Géorgie il y a 80 ans, une affaire de lynchage qui reste non résolue.

Le soldat, Pvt. Felix Hall, a été vu pour la dernière fois vivant dans un quartier entièrement blanc en février 1941, selon le projet pour les droits civils et la justice réparatrice de l’Université Northeastern. Un mois après sa disparition, il a été déclaré déserteur.

Hall a été trouvé dans une zone boisée à Fort Benning par un groupe de soldats s’entraînant dans la région. Ses mains et ses pieds étaient liés. Il avait réussi à libérer ses pieds et sa main gauche mais est mort avec un nœud coulant autour du cou. Il avait 19 ans.

Hall s’est enrôlé en août 1940 comme fantassin dans le 24th Infantry Regiment à Fort Benning, selon Northeastern.

L’armée a initialement rejeté la pendaison comme un suicide, selon le projet de l’Université du Nord-Est. Après qu’un médecin a déclaré que sa mort était un homicide et que la NAACP et d’autres organisations ont demandé justice, le FBI a lancé une enquête de 17 mois.

Des soldats noirs ont déclaré aux enquêteurs que Hall craignait pour sa vie après une dispute avec un contremaître civil blanc dans une scierie, qui était en colère. Hall a refusé de l’appeler « monsieur ». Le FBI a identifié deux suspects, mais personne n’a été poursuivi, selon le projet.

« Bien que Pvt. Hall nous ait été enlevé il y a des décennies, cette blessure est ouverte depuis bien trop longtemps », a déclaré le représentant Sanford Bishop, qui représente le 2e district du Congrès de Géorgie, dans un communiqué. « Dieu merci, aujourd’hui nous venons guérir. »

Le marqueur rappelle que le racisme est un « défi constant », a déclaré Bishop dans le communiqué.

« Nous formons une nouvelle génération de soldats qui seront plus forts pour connaître Pvt. Hall », a-t-il déclaré. « Ils seront armés pour affronter nos ennemis, qu’ils cherchent à nous déchirer par balles ou par fanatisme. »

En savoir plus sur la race et l’identité :Inscrivez-vous à la newsletter This Is America de USA TODAY

La mort de Hall fait partie des événements qui ont conduit le président Harry Truman à déségréger les forces armées en 1948, selon le communiqué.

« Mais nous ne pouvons pas être satisfaits tant que nous n’aurons pas une génération qui représente pleinement tous les éléments de notre population, servant ce pays en uniforme qui peut regarder le marqueur que nous allons dévoiler, et se dire: » Plus jamais dans mon pays, jamais encore une fois dans mon armée », a déclaré le lieutenant-général Theodore Martin, commandant général du Centre des armes combinées de l’armée américaine, dans le communiqué.

Lors du dévoilement du marqueur mardi, Martin a déclaré à une foule de spectateurs: « J’aurais aimé qu’aujourd’hui nous ayons l’impression de réparer un tort, mais je sais que ce que nous faisons vraiment, c’est simplement en reconnaître un. »

Contactez News Now Reporter Christine Fernando à cfernando@usatoday.com ou suivez-la sur Twitter à @christinetfern.