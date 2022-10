L’armée américaine dépense 353 millions de dollars pour une arme de la taille d’une valise qui peut “entendre” les chars et leur tirer dessus

Un Marine américain et des troupes thaïlandaises s’entraînent à l’élimination des mines terrestres en février 2019.

L’armée américaine travaille sur de nouvelles mines terrestres conçues pour attaquer le blindage plus mince sur le dessus des chars.

L’armée a récemment attribué un contrat pour la production du XM204, une “munition d’attaque par le haut à grande portée”.

L’armée voit l’arme comme un moyen de restreindre la marge de manœuvre d’un ennemi pour manœuvrer ses véhicules blindés.

L’armée américaine développe une mine antichar intelligente qui détecte les bruits des véhicules ennemis et les détruit ensuite avec une balle perforante.

Finis les Mines enterrées de la Seconde Guerre mondiale qui ressemblaient à des assiettes ou des frisbees. Le XM204 ressemble à une grande valise, et au lieu de vêtements, il transporte quatre sous-munitions d’attaque par le haut qui surgissent et frappent l’armure plus fine sur le dessus d’un char.

L’armée a récemment accordé à Textron un Contrat de 353 millions de dollars pour produire le XM204, qui est également conçu pour présenter moins de danger pour les civils qui pourraient le rencontrer.

Des soldats américains testent le XM204 au Yuma Proving Ground en Arizona en juin 2021.

L’armée n’appelle pas le XM204 une mine terrestre, et pour une bonne raison. Les mines ont été largement condamnées en raison des dommages qu’elles causent aux civils même des décennies après leur déploiement.

En juin 2022, l’administration Biden a engagé les États-Unis à rejoindre de nombreux autres pays dans refuser d’acheter ou déployer des mines antipersonnel n’importe où sauf dans la péninsule coréenne.

Au lieu de cela, XM204 est décrit comme une “munition d’attaque par le haut à large zone” ou un “obstacle façonnant le terrain”. L’arme utilise des capteurs acoustiques pour détecter et identifier les chars entrants.

“Il peut ‘entendre’ les véhicules à chenilles et les sentir venir”, a déclaré un chercheur de l’armée dans un communiqué de presse. “Quand c’est le cas, il utilise un mécanisme qui commence à suivre le véhicule. Lorsque le véhicule suivi par la menace est à une certaine distance, le XM204 tire une sous-munition en l’air pour tirer l’ogive vers la cible dans sa zone d’autorité. “

UN Un dirigeant de Textron a déclaré à Jane’s que chaque XM204 pèse environ 36 kg. Le capteur acoustique détecte les véhicules venant en sens inverse et un radar Doppler identifie l’emplacement exact d’un véhicule.

L’armée envisage l’arme comme un moyen de canaliser le mouvement des forces ennemies. Lorsque les troupes américaines sont en terrain découvert, sans forêts ni rivières pour bloquer le blindage ennemi, elles peuvent déployer un champ de mines instantané pour réduire la marge de manœuvre de l’ennemi.

Cependant, l’arme semble également adaptée à un emplacement plus agressif. Les forces d’opérations spéciales américaines pourraient déployer le XM204 derrière les lignes ennemies pour bloquer les autoroutes et les ponts.

Il est particulièrement intéressant de savoir si l’arme sera finalement remise à l’Ukraine. Les commandos ou guérilleros ukrainiens passeraient une journée sur le terrain à placer l’arme sur les principales routes et voies d’approvisionnement russes.

L’armée n’a pas publié les détails techniques du XM204. Cependant, en avril 2021, l’armée a publié un annonce de recherche de sources pour les entreprises qui pourraient développer un «prototype d’attaque supérieure d’obstacle de formation de terrain (TSO)».

L’annonce mentionne une station de contrôle qui pourrait opérer à distance jusqu’à 12 champs de mines situés jusqu’à 5 km.

La portée maximale de la munition elle-même n’est pas répertoriée, à l’exception d’une distance de sécurité minimale d’environ 50 m. L’armée souhaitait également une munition pouvant être contrôlée à distance jusqu’à 300 km.

La XM204 n’est pas la première mine d’attaque par le haut. Dans les années 1990, l’armée a développé le M93 Frelonégalement construit par Textron.

Le M93 a un son similaire au XM204, sauf qu’il semble avoir tiré une seule munition qui utilisait un guidage infrarouge pour cibler un char, puis a tiré un pénétrateur formé de manière explosive. – un lingot de métal en fusion autoforgé – dans le haut de celui-ci.

Plus récemment, la Russie aurait employé ses Mine d’attaque par le haut PTKM-1R en Ukraine. L’arme, qui ressemble au M93 Hornet, semble s’appuyer sur des capteurs acoustiques pour détecter les véhicules.

Cependant, contrairement au M93 et ​​au XM204, les instructions du PTKM-1R suggèrent qu’il n’a pas de couverture à 360 degrés et doit être pointé vers la cible.

Le XM204 remplacera la suite vieillissante de mines à fragmentation aéroportées et d’artillerie de l’armée américaine, connue sous le nom de Famille de mines dispersables. De telles armes ont suscité la colère de organisations anti-mines.

Après la première guerre du Golfe, les enquêteurs du GAO ont découvert que de nombreuses mines américaines étaient des ratés – créer des “dudfields” entiers – et que leurs mécanismes d’autodestruction ne fonctionnaient pas toujours.

Pourtant, un champ de mines dans une valise est un concept attrayant, en particulier pour les opérateurs spéciaux, l’infanterie légère et les guérilleros qui manquent d’armes lourdes pour arrêter l’armure ennemie. Pour ceux qui n’ont pas leurs propres chars, un champ de mines instantané peut être la meilleure chose à faire.