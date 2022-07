L’armée américaine déclare que le haut responsable de l’Etat islamique en Syrie a été tué dans une frappe de drone

Des centaines de personnes ont été tuées dans la bataille, ce qui a fourni des preuves irréfutables que la capacité du groupe à semer la violence chaotique persiste, ont déclaré des spécialistes de la lutte contre le terrorisme.

L’opération américaine en février qui a entraîné la mort de M. al-Qurayshi ressemblait à un assaut en octobre 2019 au cours duquel Abu Bakr al-Baghdadi, l’ancien chef de l’État islamique, est décédé lorsqu’il a fait exploser un gilet suicide alors que les forces américaines attaquaient une cachette. près de l’endroit où se trouvait M. al-Qurayshi.

“Il est clair que les membres de l’Etat islamique sont retranchés dans le nord-ouest de la Syrie, alors même que leurs dirigeants continuent d’y être appréhendés et tués”, a déclaré mardi Colin P. Clarke, analyste de la lutte contre le terrorisme au groupe Soufan, une société de conseil en sécurité basée à New York. . “Il semble plus probable qu’ils aient des options extrêmement limitées et que leur liberté de mouvement ait été restreinte à une poignée de zones où ils pensent pouvoir se fondre dans d’autres djihadistes et d’importantes populations civiles.”