L’armée américaine crée une unité spatiale en Corée au milieu des menaces de Corée

SEOUL, Corée du Sud – L’armée américaine a officiellement lancé mercredi une unité de force spatiale en Corée du Sud, une décision qui permettra probablement à Washington de mieux surveiller ses rivaux la Corée du Nord, la Chine et la Russie. L’activation des forces spatiales américaines coréennes à la base aérienne d’Osan près de Séoul est intervenue après que la Corée du Nord a testé un barrage de missiles balistiques à capacité nucléaire conçus pour frapper le continent américain et ses alliés la Corée du Sud et le Japon ces derniers mois.

« À seulement 48 miles au nord de nous existe une menace existentielle ; une menace que nous devons être prêts à dissuader, à défendre et, si nécessaire, à vaincre », a déclaré le lieutenant-colonel Joshua McCullion, chef de la nouvelle unité spatiale, lors de la cérémonie d’activation à Osan. Il a apparemment fait référence à la Corée du Nord, dont la frontière fortement fortifiée avec la Corée du Sud se trouve à seulement une heure de route de Séoul, la capitale du Sud.

L’unité appartient à l’US Space Force, qui a été lancée en décembre 2019 sous le président de l’époque, Donald Trump, en tant que premier nouveau service militaire américain en plus de 70 ans.

La Force spatiale a été considérée sobrement comme une affirmation de la nécessité de s’organiser plus efficacement pour la défense des intérêts américains dans l’espace – en particulier les satellites utilisés pour la navigation civile et militaire, le renseignement et la communication. Un précédent rapport du Pentagone indiquait que la Chine et la Russie avaient entrepris des efforts majeurs pour développer des technologies qui pourraient leur permettre de perturber ou de détruire les satellites américains et alliés en cas de crise ou de conflit.

L’US Space Forces Korea est un subordonné d’une plus grande unité de l’US Space Force établie au sein du commandement indo-pacifique à Hawaï le mois dernier.

Jung Chang Wook, chef du groupe de réflexion du Korea Defence Study Forum à Séoul, a déclaré que l’US Space Force avait été créée pour rassembler divers moyens de surveillance, y compris des satellites spatiaux, dans une seule organisation afin de les gérer et de les développer de manière efficace et systémique. Il a déclaré que son unité en Corée du Sud fonctionnerait comme une unité de terrain tandis que l’autre du Commandement indo-pacifique serait son quartier général.

«Les forces spatiales américaines de Corée entretiendraient, exploiteraient et évalueraient les équipements connexes. En termes simples, je dirais que les opérations spatiales américaines réelles se feront à la base aérienne d’Osan », a déclaré Jung. Il a déclaré que le rôle principal des forces spatiales américaines en Corée serait de recevoir, de traiter et d’analyser une énorme quantité de données et d’informations transmises par les satellites américains.

“L’armée américaine est plus rapide, mieux connectée, plus informée, précise et mortelle grâce à l’espace”, a déclaré le général Paul LaCamera, commandant des 28 500 soldats américains en Corée du Sud, lors de la cérémonie. “Plus précisément, l’activation ici aujourd’hui des forces spatiales américaines en Corée (…) renforce notre capacité à défendre la patrie et à assurer la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et en Asie du Nord-Est.”

Jung a déclaré que le lancement d’une unité spatiale en Corée du Sud visait principalement à mieux surveiller la Corée du Nord, suivie de la Chine puis de la Russie.

Les États-Unis et la Corée du Sud ont élargi leurs exercices militaires réguliers et poussé à renforcer davantage leur capacité de défense combinée face à l’avancée du programme nucléaire nord-coréen. La Corée du Nord a menacé d’utiliser des armes nucléaires de manière préventive dans des conflits potentiels avec les États-Unis et la Corée du Sud, et l’armée américaine a averti le Nord que l’utilisation d’armes nucléaires “entraînera la fin de ce régime”.