L’armée américaine commence une formation élargie des forces ukrainiennes en Allemagne

A BORD D’UN AVION MILITAIRE AMÉRICAIN AU-DESSUS DE L’EUROPE – L’armée américaine a lancé un programme d’entraînement élargi et plus sophistiqué des forces ukrainiennes, axé sur des combats à grande échelle et destiné à renforcer la capacité de l’Ukraine à reprendre du territoire aux forces russes, a déclaré le général en chef du Pentagone. Dimanche. Le général Mark A. Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a déclaré lors d’un vol de Washington vers l’Europe que la formation avait commencé dimanche dans la zone d’entraînement de Grafenwoehr en Allemagne et se poursuivrait pendant cinq ou six semaines. Environ 500 soldats suivront la version initiale de la formation, axée sur ce que l’armée appelle la guerre interarmes, dans laquelle des chars, de l’artillerie, des véhicules de combat et d’autres armes sont superposés pour maximiser la violence qu’ils infligent.

“Nous voulons que les Ukrainiens aient la capacité de défendre avec succès leur pays”, a déclaré Milley. “L’Ukraine ne fait rien de plus que se défendre, et ils essaient de libérer l’Ukraine occupée par la Russie.”

La formation, révélée pour la première fois dans la planification à la fin de l’année dernière, commence alors que les États-Unis et leurs alliés verrouillent une liste sans cesse croissante d’armes qui pourraient être utilisées dans une contre-offensive ukrainienne attendue d’ici quelques mois. L’administration Biden a approuvé le transfert de 3 milliards de dollars d’armes le 6 janvier, marquant le plus grand transfert d’armes à l’Ukraine depuis l’invasion de la Russie il y a près d’un an, alors que l’administration recherche la coopération d’autres alliés pour fournir des armes similaires. Parmi les armes du paquet américain figurent 50 véhicules de combat d’infanterie Bradley et une artillerie d’obusiers motorisés.

D’autres nations, dont la Grande-Bretagne, la Pologne et la France, ont promis des armes complémentaires, y compris des chars de combat, et l’Ukraine a fait pression sur l’Allemagne pour qu’elle fasse de même. Milley a déclaré que le défi consistera à déterminer à quelle vitesse l’armée ukrainienne sera prête et formée pour utiliser tout le nouvel équipement militaire. La situation sera facilitée car certaines des forces ukrainiennes connaissent déjà d’autres armes blindées, comme le char T-72.

“Cela prendra un peu de temps”, a déclaré Milley. « Cinq, six, sept, huit semaines, qui sait. Nous verrons ce qui se passe ici. Mais en termes de criticité, le besoin est maintenant.

Le général prévoit de passer la semaine en Europe, de rencontrer ses homologues européens, de voir la formation, d’observer les centres logistiques à travers lesquels les armes circulent et de participer à une conférence de planification qui comprendra des alliés de l’OTAN et des responsables militaires ukrainiens. Vendredi, lui et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin participeront à une réunion du Groupe de contact avec l’Ukraine, au cours de laquelle les pays soutenant le gouvernement de Kyiv se réunissent, évaluent ce dont l’Ukraine a besoin et prennent des engagements sur ce qu’ils peuvent fournir.

Milley a déclaré que la première priorité de l’Ukraine était de trouver davantage de défenses aériennes, un défi permanent mis en évidence par une attaque de missiles russes contre un complexe d’appartements civils dans la ville de Dnipro samedi qui a tué des dizaines de personnes.

“Ils sont frappés toutes les quelques semaines par des attaques vraiment importantes, et leurs attaques contre l’infrastructure civile”, a déclaré le général. « Les Russes attaquent consciemment, par politique, les civils et les infrastructures civiles. C’est en soi un crime de guerre.

