L’armée américaine cible la génération Z avec de nouvelles publicités animées comme l’obésité, d’autres disqualifiants réduisent son bassin de perspectives – RT USA News

L’armée américaine tente d’atteindre la génération Z grâce à une nouvelle campagne de recrutement animée soulignant que vous n’avez pas besoin d’être «surhumain» pour rejoindre, mais que seul un petit sous-ensemble de son public cible est suffisamment en forme pour se qualifier.

La nouvelle campagne de marketing sur les réseaux sociaux – « L’appel » – vise à piquer l’intérêt des jeunes qui ne se seraient peut-être pas considérés comme des candidats évidents au service militaire. «Les jeunes voient l’armée comme une étoile lointaine, un endroit qui exige un niveau presque surhumain de discipline et d’excellence, et ils ne voient pas nécessairement comment ce genre de perspective, ou de mythe, ce que cela a à voir avec leurs intérêts, leurs capacités et leurs les objectifs sont, « Le général de division Alex Fink a déclaré à Bloomberg dans un article publié lundi.

La campagne présente des vidéos présentant cinq jeunes soldats, leurs motivations à rejoindre l’armée et les idées fausses et autres luttes qu’ils ont surmontées pour atteindre leurs objectifs. Par exemple, Emma a dit qu’elle était une enfant gâtée, élevée par deux mères, mais elle a trouvé le défi significatif qui lui manquait lorsqu’elle a répondu à son appel à rejoindre l’armée.

Compte tenu de la courte durée d’attention apparente des perspectives, l’armée espère « surprendre » avec une bande-annonce de 15 secondes avant de diffuser une annonce complète de 2 à 3 minutes. «La génération Z parcourt les médias sociaux comme si c’était un sport olympique, et pour les amener à arrêter leurs pouces pendant quelques secondes, vous devez les surprendre». Dit Fink.





Aussi sur rt.com

Situation malsaine: les trois quarts des jeunes Américains sont inaptes au service militaire, selon une étude







L’armée compte sur un marketing innovant et touche des personnes issues de milieux plus non traditionnels pour atteindre ses objectifs de recrutement à un moment où la plupart des jeunes sont inaptes au service. Sur les 34 millions d’Américains de la génération Z – c’est-à-dire nés après 1997 -, environ 24 millions, soit près de 71%, ne sont pas éligibles au service militaire, selon les données du Pentagone de 2017. L’obésité est le facteur de disqualification le plus courant. Les autres problèmes courants comprennent les conditions médicales, les casiers judiciaires, la consommation de drogues et l’incapacité à obtenir un diplôme d’études secondaires. Une autre estimation du Pentagone indique qu’environ 1% seulement des jeunes de 17 à 24 ans sont à la fois éligibles et enclins à entrer dans le service militaire.

Le Pentagone a également signalé une augmentation des taux d’obésité dans les rangs des services actifs. Plus de 17% du personnel militaire américain était considéré comme obèse selon une étude du ministère de la Défense de 2019, contre moins de 16% quatre ans plus tôt. La Marine avait le pire taux d’obésité, à 22%, tandis que les Marines étaient les meilleurs, à 8,3%.

L’armée, qui affichait un taux d’obésité de 17%, a tenté de créer une force plus en forme et a lancé un nouveau test d’aptitude au combat de l’armée (ACFT) l’année dernière. Mais 44% des troupes féminines échouaient à l’ACFT le mois dernier, contre 7% des hommes, a rapporté lundi Military.com.

L’armée vise, au cours de son exercice 2022, à compter du 1er octobre, à générer directement 35 000 contrats de recrutement grâce à ses efforts de marketing, contre 20 000 au cours de son exercice en cours. Son objectif global de recrutement est de 60 000 à 70 000 soldats en service actif cette année.





Aussi sur rt.com

Semper de la graisse? Le Corps des Marines va revoir son offre de chow pour lutter contre l’obésité







Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!