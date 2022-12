L’armée américaine choisit de remplacer les hélicoptères Apache et Black Hawk

L’armée a pris sa plus grande décision en matière d’hélicoptère en 40 ans, en sélectionnant l’avion qui deviendra son cheval de bataille sur le champ de bataille

L’armée américaine a choisi l’entrepreneur de défense Bell Textron pour construire sa prochaine génération d’hélicoptères d’attaque et utilitaires, en sélectionnant un design radicalement différent pour remplacer ses modèles emblématiques Apache et Black Hawk.

L’hélicoptère à rotor basculant V-280 Valor de Bell devrait entrer en service vers 2030 et remplacera à terme les prédécesseurs produits depuis les années 1970, selon un communiqué de l’armée lundi. Le contrat initial est évalué à 1,3 milliard de dollars si toutes les options sont exercées, ce qui entraînerait le remplacement de 1 200 hélicoptères d’attaque Apache et 2 000 hélicoptères utilitaires Blackhawk.

Bell Textron pourrait éventuellement rapporter environ 70 milliards de dollars au cours des prochaines décennies si un “complément complet” des nouveaux hélicoptères est acheté pendant la durée du programme, y compris les ventes à l’exportation, a déclaré lundi aux journalistes le général de division Robert Barrie de l’armée américaine. La société a battu une coentreprise de Boeing et de l’unité Sikorsky de Lockheed Martin pour remporter le concours de construction du soi-disant Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA).

Contrairement à l’Apache plus traditionnel avec son grand rotor avant et sa longue section de queue, le V-280 est doté de rotors et de moteurs pivotants aux extrémités opposées d’une grande aile avant, lui permettant de décoller verticalement comme un hélicoptère et de voler horizontalement comme un avion. . Sa section arrière en forme de V n’a pas de rotor et ressemble plus à l’arrière d’un avion de chasse qu’à un hélicoptère. La conception est similaire à celle du V-22 Osprey, longtemps utilisé par l’US Air Force et le Marine Corps.

Le V-280 offre également environ le double de la vitesse et de la portée de l’Apache et du Black Hawk. Il est conçu pour avoir une vitesse de croisière de 280 nœuds (322 miles par heure) et une portée de combat allant jusqu’à 800 miles nautiques (920 miles). Le premier prototype FLRAA devrait entrer en service d’ici 2025. L’armée aurait pour objectif d’atteindre un prix unitaire moyen de 43 millions de dollars, soit plus du double du coût d’un Black Hawk.