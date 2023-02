L’armée américaine arrive en Turquie pour aider aux secours après le tremblement de terre

Commentez cette histoire Commentaire

L’armée américaine a commencé à déployer des forces pour aider à soulager le tremblement de terre en Turquie, ont annoncé vendredi des responsables, avec un quartier général de la marine supervisant la mission et un général du corps des marines sur le terrain pour évaluer l’étendue du soutien nécessaire. Brick. Le général Andrew Priddy, commandant d’une force opérationnelle navale en Europe, est arrivé jeudi à la base aérienne d’Incirlik, une base turque utilisée par l’armée américaine située à environ 200 km à l’ouest de l’épicentre du tremblement de terre. Il a été rejoint par une équipe du quartier général du Commandement européen des États-Unis en Allemagne. Toute aide fournie par les troupes américaines sera coordonnée par l’Agence américaine pour le développement international à la demande de la Turquie, ont indiqué des responsables.

Le général Christopher Cavoli, qui dirige le Commandement européen, a déclaré dans un communiqué que les forces américaines aidaient déjà aux efforts de recherche et de sauvetage et fournissaient une assistance médicale et d’autres aides. Il a qualifié le tremblement de terre de “catastrophe incalculable”.

Mises à jour en direct : séisme entre la Turquie et la Syrie : le nombre de morts dépasse les 23 000

L’expansion de la mission d’intervention en cas de catastrophe de l’armée, rapportée pour la première fois par le Washington Post, a été annoncée alors que le nombre de victimes des tremblements de terre dépassait les 23 000. Des dizaines de bâtiments dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie ont été rasés, faisant des milliers d’autres blessés et sans abri. Le temps glacial de l’hiver a aggravé la souffrance.

Les Nations Unies ont également dépêché des équipes d’aide dans la région, mais ces efforts ont été entravés par les dommages aux infrastructures et le conflit en cours en Syrie, qui a fracturé le pays.

Il n’était pas clair comment l’armée pourrait également aider en Syrie, où les États-Unis maintiennent une mission antiterroriste limitée dans le nord-est. Dans un communiqué mercredi, le haut officier américain supervisant les activités militaires américaines là-bas, le général Michael “Erik” Kurilla, a déclaré que son quartier général avait mis en place une équipe pour “augmenter le soutien” aux personnes touchées dans les deux pays.

Alors que la Turquie et la Syrie sont frontalières, le Commandement européen supervise les missions militaires américaines en Turquie et le Commandement central dirige les missions en Syrie. La Turquie, un allié de l’OTAN, entretient des relations beaucoup plus étroites avec Washington, même si elles ont parfois été tendues.

Un porte-parole de Kurilla, le colonel Joe Buccino, a déclaré vendredi que le commandement central “se penche aussi loin que possible” en préparation pour soutenir les personnes en Turquie ou dans le nord de la Syrie. Le général et son état-major sont en contact avec le Commandement européen, l’USAID et les Forces démocratiques syriennes, le groupe du nord de la Syrie avec lequel les États-Unis se sont associés dans la campagne contre l’État islamique.

Le département de la Défense n’a pas précisé quelles unités militaires américaines pourraient être appelées à aider sur le terrain. Un responsable militaire américain, s’exprimant vendredi sous couvert d’anonymat pour discuter de conversations internes, a déclaré qu’il “n’y a pas encore eu de demande énorme de personnel”.

Une option souvent déployée pour les crises humanitaires, une unité expéditionnaire du Corps des Marines, ou MEU, n’est pas disponible car les commandants supérieurs du Pentagone ont laissé un vide entre leurs rotations typiques dans la région, ont déclaré deux autres responsables américains. Ces unités se déploient avec environ 2 200 Marines à bord de trois navires de la Marine, mais aucun n’est en Europe depuis des mois car l’armée américaine fait face à une pénurie de navires jugés prêts à partir, ont déclaré des responsables.

“S’il y avait un MEU là-bas, il réagirait”, a déclaré un responsable. “Ils ne sont pas là, et c’est un problème.”

Un porte-parole militaire américain, le lieutenant Cmdr. Daniel Day, a déclaré vendredi que le porte-avions USS George HW Bush et ses navires d’escorte associés sont arrivés dans l’est de la mer Méditerranée dans les heures qui ont suivi leur arrivée mardi, et qu’ils sont prêts à fournir la logistique, ainsi que le soutien médical et héliporté.

Des hélicoptères de l’armée ont également commencé à effectuer des missions hors d’Incirlik, notamment en livrant des premiers intervenants aux endroits les plus touchés par les tremblements et en transportant les civils blessés vers des soins médicaux. Des avions américains supplémentaires situés en Europe sont envoyés à Incirlik pour augmenter la capacité, a déclaré Day.