L’armée américaine appelle à l’arrêt des affrontements dans l’est de la Syrie face aux inquiétudes liées à la résurgence de l’EI

L’armée américaine a appelé jeudi à la fin des combats entre groupes rivaux soutenus par les États-Unis dans l’est de la Syrie, avertissant que cela pourrait contribuer à la résurgence du groupe État islamique.

Les combats qui ont éclaté lundi – et fait au moins 40 morts et des dizaines de blessés dans la province pétrolière de Deir el-Zour, dans l’est du pays – ont été les pires depuis des années. L’est de la Syrie est l’endroit où des centaines de soldats américains sont basés depuis 2015 pour aider à combattre les militants de l’EI.

Les affrontements ont opposé des membres des Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes à leur ancien allié, le Conseil militaire de Deir el-Zour, dirigé par les Arabes, et à certains membres de tribus arabes régionales qui s’étaient rangés de leur côté.

La Force opérationnelle interarmées – Opération Inherent Resolve a déclaré dans un communiqué qu’elle continue de surveiller de près les événements dans le nord-est de la Syrie, ajoutant que « nous restons concentrés sur la collaboration avec les Forces démocratiques syriennes pour assurer la défaite durable de Daesh, en soutien à la sécurité régionale et la stabilité. » Il utilisait l’acronyme arabe pour désigner l’EI.

Des affrontements sporadiques ont eu lieu jeudi dans différentes parties de la zone située le long de la frontière avec l’Irak et les deux camps auraient amené des renforts.

Mercredi, les FDS et le conseil ont déclaré conjointement qu’Ahmad Khbeil, mieux connu sous le nom d’Abou Khawla, ne commanderait plus le Conseil militaire de Deir el-Zour. Lui et quatre autres chefs de milice ont été licenciés pour leur implication présumée dans « de multiples crimes et violations », notamment le trafic de drogue.

Khbeil a également été démis de ses fonctions pour « coordination avec des entités extérieures hostiles à la révolution », apparemment une référence à ses prétendus contacts avec le gouvernement syrien à Damas et ses alliés iraniens et russes.

La dernière série d’affrontements a fait craindre de nouvelles divisions entre les FDS et leurs alliés dans l’est de la Syrie, où l’EI contrôlait autrefois de vastes étendues de territoire et où les militants du groupe extrémiste mènent encore des attaques occasionnelles.

« Les distractions dans ce travail crucial créent de l’instabilité et augmentent le risque de résurgence de Daesh », a déclaré l’armée américaine. « La violence dans le nord-est de la Syrie doit cesser et les efforts doivent revenir à la création de la paix et de la stabilité dans le nord-est de la Syrie, à l’abri de la menace de Daesh. »

Chaque jour, il y a au moins 900 soldats américains dans l’est de la Syrie, ainsi qu’un nombre non divulgué de sous-traitants. Ils s’associent aux FDS pour empêcher un retour de l’EI.