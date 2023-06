L’armée américaine affirme qu’un accident d’hélicoptère dans le nord-est de la Syrie a fait 22 blessés parmi les soldats américains

BEYROUTH (AP) – Un accident d’hélicoptère dans le nord-est de la Syrie au cours du week-end a fait 22 blessés parmi les militaires américains, a annoncé mardi l’armée américaine, ajoutant que la cause de l’accident faisait l’objet d’une enquête et qu’aucun tir ennemi n’était impliqué.

Le communiqué militaire indique que les militaires recevaient un traitement et que 10 d’entre eux avaient été transférés dans des « établissements de soins supérieurs » en dehors de la région.

« Un accident d’hélicoptère dans le nord-est de la Syrie a causé des blessures à divers degrés à 22 militaires américains », a-t-il déclaré. « Aucun tir ennemi n’a été signalé. »

Un porte-parole des forces kurdes syriennes soutenues par les États-Unis n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de l’Associated Press.

Il y a au moins 900 forces américaines en Syrie en moyenne, ainsi qu’un nombre non divulgué de sous-traitants. Les forces d’opérations spéciales américaines se déplacent également à l’intérieur et à l’extérieur du pays, mais sont généralement en petites équipes et ne sont pas incluses dans le décompte officiel.

Les forces américaines sont en Syrie depuis 2015 pour conseiller et assister les Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes dans la lutte contre le groupe militant État islamique. Depuis la défaite du groupe extrémiste en Syrie en mars 2019, les troupes américaines tentent d’empêcher tout retour de l’EI, qui a balayé l’Irak et la Syrie en 2014, prenant le contrôle de vastes étendues de territoire.

Cependant, les cellules dormantes de l’EI restent une menace. Environ 10 000 combattants de l’EI sont également détenus dans des centres de détention en Syrie et des dizaines de milliers de membres de leur famille vivent dans deux camps de réfugiés dans le nord-est du pays.

Au cours des dernières années, les troupes américaines ont été la cible d’attaques menées par des membres de l’EI et des combattants soutenus par l’Iran. Fin mars, une attaque de drone sur une base américaine a tué un entrepreneur et blessé cinq soldats américains et un autre entrepreneur. En représailles, des avions de combat américains ont frappé plusieurs endroits autour de la province orientale de Deir el-Zour, qui borde l’Irak.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré à l’époque que les frappes étaient une réponse à l’attaque par drone ainsi qu’à une série d’attaques récentes contre les forces de la coalition dirigée par les États-Unis en Syrie par des groupes affiliés aux Gardiens de la révolution iraniens.

Dans un développement connexe, les autorités syriennes dirigées par les Kurdes ont annoncé samedi que des centaines de combattants de l’EI détenus dans les prisons de la région seraient jugés après que leur pays d’origine ait refusé de les rapatrier.

Bassem Mroue, The Associated Press