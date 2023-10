L’armée américaine adopte la maintenance à distance au-delà de l’Ukraine

WASHINGTON — L’armée américaine applique les capacité de télémaintenance développée dans un parking en Pologne vers son théâtre logistique le plus difficile – l’Indo-Pacifique, selon le chef du commandement du matériel de l’armée.

« Cela a grandement facilité la guerre en Ukraine », a déclaré le général Charles Hamilton à Defense News dans une interview juste avant la conférence de l’Association de l’armée américaine. « C’est l’un des changements de jeu dans un sens. »

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, les États-Unis ont rapidement commencé à envoyer des armes en Ukraine. Les troupes ukrainiennes ont rapidement eu besoin d’aide pour entretenir les obusiers M777 qu’elles avaient reçus, c’est pourquoi l’armée a commencé à proposer un soutien de maintenance à distance depuis la Pologne.

Hamilton a déclaré avoir été témoin de la télémaintenance en action, regardant dans un cas les responsables de la maintenance expliquer aux soldats ukrainiens comment réparer une pièce d’équipement « qui avait déjà explosé » afin de la remettre dans le combat et de tirer quelques coups supplémentaires.

Aujourd’hui, AMC, en collaboration avec l’US Army Pacific et le 8th Theatre Sustainment Command, se prépare à utiliser cette capacité de télémaintenance dans l’environnement difficile de l’Indo-Pacifique. Il l’essaiera d’abord dans une variété d’exercices, notamment la série Defender et Talisman Sabre en Australie, a déclaré Hamilton.

« Non seulement nous allons l’apporter à INDO-PACOM, mais nous allons également l’apporter aux centres de formation nationaux à Fort Irwin, en Californie, et à Fort Polk, [Lousiana], et de cette façon, nous l’intégrons à notre doctrine et à la façon dont nous nous entraînons », a déclaré Hamilton. « C’est dire à quel point c’est un bon catalyseur. »

L’effort de maintenance virtuelle qui a débuté l’année dernière s’est depuis considérablement développé. L’armée a construit une installation autonome ainsi qu’un entrepôt de pièces de rechange. Les soldats ukrainiens peuvent désormais communiquer avec le personnel des dépôts de l’armée basés aux États-Unis, donnant ainsi accès aux ingénieurs experts et aux fabricants d’équipement d’origine.

Des experts aux États-Unis et dans les dépôts et installations européens communiquent avec les responsables ukrainiens via des discussions par SMS, des vidéos préenregistrées ou des diffusions en direct pour résoudre les problèmes ou guider une réparation.

La capacité à distance n’est pas nouvelle, mais la connexion entre les forces de la coalition internationale et l’Ukraine se développe de jour en jour et fournit une feuille de route pour les futurs plans de champ de bataille, a déclaré le lieutenant-général Christopher Mohan, chef adjoint de l’AMC, à Defense News dans une interview. plus tôt cette année.

L’armée utilise cette expérience pour éclairer sa réflexion sur les « opérations de maintien en puissance distribuées sur un champ de bataille hautement meurtrier », a déclaré Mohan, qui dirigeait auparavant le maintien en puissance du théâtre d’opérations de l’armée en Europe.