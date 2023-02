L’armée américaine abat un ballon de surveillance chinois présumé

Chase Doak via Reuters

L’armée américaine a abattu samedi un ballon de surveillance chinois présumé, selon NBC News.

Les responsables du ministère de la Défense n’ont pas encore confirmé l’abattage du ballon.

La Federal Aviation Administration a émis un arrêt au sol dans certaines parties de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud et a fermé un espace aérien supplémentaire samedi après-midi. Les départs ont été interrompus “pour soutenir le ministère de la Défense dans un effort de sécurité nationale”, a déclaré un représentant à CNBC.

Le président Joe Biden a rompu son silence sur le ballon pour la première fois samedi, déclarant à un groupe de journalistes : “Nous allons nous en occuper”.

Le ballon à haute altitude a été initialement repéré au-dessus de Billings, dans le Montana, mercredi. Des responsables de la Défense ont déclaré que le Pentagone avait envisagé d’abattre le ballon plus tôt cette semaine, mais avait décidé de ne pas le faire après avoir informé Biden. La décision a été prise en consultation avec des hauts dirigeants, dont le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, et le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin.

Biden a conclu que les États-Unis n’abattraient pas le ballon car les débris de celui-ci pourraient causer des dommages au sol, a déclaré un responsable du Pentagone. De plus, toute information recueillie par le ballon aurait une “valeur additive limitée” par rapport aux satellites espions chinois.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré vendredi que le ballon était un dirigeable météorologique civil destiné à la recherche scientifique qui avait dévié de sa trajectoire. Elle a qualifié l’incident de “force majeure” dont elle n’était pas responsable.

Cette affirmation a été sommairement rejetée par les responsables américains. Un haut responsable du Pentagone a déclaré aux journalistes jeudi soir que l’objet était clairement un ballon de surveillance qui survolait des sites sensibles pour recueillir des renseignements.

“Nous avons pris note de la déclaration de regret de la RPC, mais la présence de ce ballon dans notre espace aérien est une violation claire de notre souveraineté ainsi que du droit international et il est inacceptable que cela se soit produit”, a déclaré le responsable.

La présence du ballon a poussé le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken à reporter sine die ce qui devait être vendredi un voyage déjà tendu en Chine.

La visite visait à renforcer la communication et la coopération entre les deux pays alors que les tensions se sont aggravées face à l’agression militaire croissante de la Chine contre Taiwan et à des alliances plus étroites avec le président russe Vladimir Poutine.

Au lieu de cela, Blinken a déclaré au directeur du Bureau central des affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, lors d’un appel téléphonique vendredi que le ballon était un “acte irresponsable et une violation manifeste de la souveraineté américaine et du droit international qui a sapé le but du voyage”, selon un lecture de la discussion.

