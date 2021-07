L’armée américaine a formé des suspects colombiens

WASHINGTON – L’armée américaine a aidé à former un « petit nombre » de suspects colombiens qui ont été arrêtés en lien avec l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, a déclaré jeudi un porte-parole du Pentagone.

« Un examen de nos bases de données de formation indique qu’un petit nombre de Colombiens détenus dans le cadre de cette enquête avaient participé à des programmes de formation et d’éducation militaires américains alors qu’ils servaient en tant que membres actifs des forces militaires colombiennes », a déclaré le lieutenant-colonel Ken Hoffman. , a déclaré un porte-parole du Pentagone dans un communiqué.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par le Washington Post.

Des responsables colombiens ont déclaré que 13 Colombiens impliqués dans l’attaque sont des membres à la retraite de l’armée du pays, 11 d’entre eux ont été arrêtés et deux ont été tués alors que la police haïtienne menait une chasse à l’homme pour les tueurs. Le commandant des forces armées colombiennes, le général Luis Fernando Navarro, a déclaré que les 13 Colombiens avaient quitté l’armée entre 2018 et 2020.

Moïse a été assassiné dans sa résidence privée le 7 juillet lors d’un assaut choquant qui a secoué le pays des Caraïbes et semé le chaos politique parmi ses dirigeants. Des responsables haïtiens ont déclaré que Moïse avait été tué par une équipe de « mercenaires » étrangers qui comprenait les suspects colombiens et jusqu’à trois Américains d’origine haïtienne.

La Colombie est l’un des principaux bénéficiaires de l’aide militaire américaine depuis des décennies, Washington dépensant des millions de dollars par an former et équiper lesforces armées. Les fonds américains ont servi à aider l’armée à éradiquer le trafic de drogue en Colombie, bataille à gauchecombattants de la guérilla et accroître la sécurité.

Le Pentagone forme régulièrement des milliers de soldats de pays alliés d’Amérique du Sud et centrale et des Caraïbes, a déclaré Hoffman.

« Cette formation met l’accent et promeut le respect des droits de l’homme, le respect de l’état de droit et les militaires subordonnés à des dirigeants civils démocratiquement élus », a déclaré Hoffman.

Mais certains critiques ont contesté le rôle des États-Unis dans la formation de militaires étrangers qui se livrent à des violations des droits de l’homme.

Et des soldats colombiens formés aux États-Unis ont été recrutés par des sociétés de sécurité privées dans des zones de conflit mondiales en raison de leur expérience dans une guerre de plusieurs décennies contre les rebelles de gauche et les puissants cartels de la drogue.

« Dans le monde criminel, il y a le concept de meurtre contre rémunération et c’est ce qui s’est passé : ils ont engagé des membres de la réserve (de l’armée) à cette fin et ils doivent répondre pénalement des actes qu’ils ont commis », a déclaré l’armée colombienne à la retraite. Le général Jaime Ruiz Barrera.

Dimanche, la police haïtienne a arrêté un Haïtien de 63 ans qui vivait en Floride, Christian Emmanuel Sanon. Les responsables ont déclaré que les tueurs présumés de Moïse protégeaient Sanon et qu’il voulait être président d’Haïti. Sanon se présente comme un médecin et a accusé les dirigeants haïtiens de corruption.

L’administration Biden a envoyé dimanche une équipe de responsables de l’application des lois américaines en Haïti et le FBI a déclaré qu’il aidait les responsables haïtiens dans l’enquête.

Contribution: Associated Press

