L’armée américaine a déjà utilisé ces “injecteurs à jet” sans aiguille pour la vaccination

Malheureusement, la vaccination de masse est devenue un mot courant dans notre dictionnaire. Grâce à un certain virus qui a fait des ravages ces derniers temps, chaque fois que l’on pense aux vaccinations, l’image d’une aiguille surgit dans leur tête. Mais saviez-vous que l’armée américaine vaccinait autrefois les gens sans aiguilles ? Si vous ne savez pas comment cela peut être vrai, vous n’êtes pas seul. La technique s’appelait les injecteurs à jet et un clip partagé sur Twitter montre comment cela a été fait. La légende de la vidéo disait: “L’armée américaine a utilisé de l’air comprimé pour administrer des vaccins à travers la peau sans aiguille des années 1960 aux années 1990.” Découvrez cette technologie fascinante ici :

Les utilisateurs des médias sociaux semblaient assez impressionnés par la méthode. Cela a intrigué beaucoup de gens pourquoi quelqu’un cesserait de l’utiliser pour administrer des vaccins. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Je ne sais pas pourquoi ils se sont débarrassés de cette méthode. C’était indolore et rapide. »

Plusieurs autres personnes qui avaient effectivement reçu le vaccin de cette manière leur ont fait savoir que les injecteurs à jet faisaient en fait bien plus mal que les injections régulières. En fait, un utilisateur a mentionné qu’il en avait toujours la cicatrice et se souvient que les enfants pleuraient lorsqu’ils recevaient leur injection.

Pareil ici. J’ai toujours cette cicatrice de rappel. Je me souviens d’enfants qui pleuraient alors que nous faisions la queue à la cafétéria de l’école et que nous regardions ceux qui nous précédaient se faire vacciner avec cet énorme instrument – Michel Hafford (@Mich_Haff) 17 décembre 2022

“Mon père m’a raconté des histoires à ce sujet quand il était dans la marine, super cool d’en voir une vidéo”, a écrit un autre utilisateur.

Mon père m’a raconté des histoires à ce sujet quand il était dans la marine, c’est super cool d’en voir une vidéo.— Daniel Rees (@onlyDanimals) 16 décembre 2022

Un tweet disait: “J’avais en fait le choix sur la façon dont je suis entré en 2000. De cette façon ou une aiguille.”

En fait, j’avais le choix sur la façon dont je suis entré en 2000. De cette façon ou une aiguille.- Jay (@Alpha_Animosity) 16 décembre 2022

Selon Science Direct, les injecteurs à jet (JI) sont des dispositifs sans aiguille qui entraînent un médicament liquide à travers un orifice de buse. Il est censé créer un flux étroit sous haute pression qui traverse la peau pour délivrer un médicament ou un vaccin. Celui-ci est délivré dans les tissus intradermiques, sous-cutanés ou intramusculaires. Il s’agit d’une méthode sûre et efficace pour administrer différents vaccins vivants et inactivés contre les maladies virales et bactériennes.

Les réponses immunitaires produites par les injecteurs à jet sont équivalentes, et parfois même supérieures, aux réponses immunitaires produites par l’injection à l’aiguille. Cependant, les réactions locales ou les blessures peuvent également être plus fréquentes lorsque les vaccins sont administrés de cette manière par rapport à l’injection à l’aiguille.

