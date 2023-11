L’armée américaine a besoin de chars pour le Pacifique mais sait qu’Abrams n’est pas le bon

Un char M1A2 Abrams de l’armée américaine à Fort Stewart en Géorgie en décembre 2016. L’armée américaine/le sergent d’état-major. Antonio Vincent

L’armée américaine sait qu’elle a besoin de chars pour mener des opérations interarmes efficaces en Europe et en Asie.

Mais il sait également que ses rivaux construisent des armes puissantes contre le char vieillissant Abrams.

Le défi consiste désormais à construire un réservoir capable de faire face aux nouvelles menaces dans différentes régions pour les décennies à venir.

Un char peut-il encore suffire pour combattre sur deux champs de bataille différents ? C’est le dilemme auquel l’armée américaine est confrontée alors qu’elle s’efforce de concevoir un char de nouvelle génération capable de combattre à la fois en Europe et dans le Pacifique.

Les rivaux des deux théâtres – principalement la Russie et la Chine – ont étudié les véhicules blindés américains et la manière dont ils sont utilisés et mettent en place des armes pour les contrer. Le principal char de combat de l’armée, le M1 Abrams, est désormais confronté à deux problèmes principaux.

La première est qu’il s’agit d’une conception vieillissante de la guerre froide. “Le M1 Abrams ne dominera pas le champ de bataille de 2040”, a prévenu le Conseil scientifique de l’armée, un organisme consultatif scientifique, dans un récent rapport sur les véhicules blindés de nouvelle génération. “Tous les avantages du M1 en matière de mobilité, de puissance de feu et de protection sont menacés.”

L’autre est que l’Abrams de 70 tonnes est conçu pour combattre dans les plaines d’Europe, et non dans les jungles et les îles isolées du Pacifique. “La logistique et le soutien, difficiles sur les deux théâtres, sont exacerbés par les distances plus longues de l’Indo-Pacifique et les infrastructures moins développées, notamment les ports et les aérodromes”, indique le rapport.

Le M1 a été conçu à l’origine au milieu des années 1970 et doit être remplacé à mesure que l’armée américaine s’adapte à une époque où les armes comme les drones et les obus d’artillerie intelligents constituent de nouvelles menaces pour les véhicules blindés. Mais même si les rivaux améliorent leurs chars et leurs armes antichar, il pourrait être un immense défi pour les planificateurs américains de s’entendre sur ce à quoi ressemblerait un char adapté aux opérations mondiales.

Terrain restreint

Le XM-1 Abrams, qui remplacerait le char M60, à Fort Knox dans le Kentucky en 1979. Département américain de la Défense/Eddie McCrossan

Les chars ont toujours été centrés sur l’Occident. Ils ont été inventés par la Grande-Bretagne, ont été à l’avant-garde de la guerre éclair nazie et ont été fabriqués en quantités énormes par la Russie et l’Amérique. L’armée israélienne de type occidental utilise avec compétence les chars, tandis que les blindés restent l’une des armes clés de la guerre russo-ukrainienne.

Mais dans les guerres du Pacifique du XXe siècle, tant sur les îles que sur le continent est-asiatique, les chars ont souvent joué un rôle secondaire dans ce qui était pour la plupart des batailles d’infanterie menées sur des terrains accidentés et sans route ou sur des plages et des zones de surf.

Le Japon a utilisé un petit nombre de véhicules blindés contre des troupes chinoises mal armées lors de la guerre sino-japonaise de 1937-1945. En 1942, les troupes britanniques furent choquées lorsque les blindés japonais avancèrent à travers la jungle « impénétrable » de la péninsule malaise. Au cours de la campagne d’île en île de 1942 à 1945, les chars de l’armée américaine ont fourni un appui-feu précieux contre les défenseurs japonais retranchés (et ont joué un rôle similaire dans les guerres de Corée et du Vietnam.)

L’armée américaine d’aujourd’hui est pleinement consciente de la valeur des chars au sein d’une équipe interarmes, même sur un théâtre peu favorable aux blindés.

Un M1A1 Abrams dans un point de ravitaillement dans le désert koweïtien, près de la frontière irakienne, en décembre 2002. Scott Nelson/Getty Images

“Les capacités en matière de chars et de blindés dans le Pacifique sont absolument nécessaires pour mener des opérations sur des terrains restreints”, a déclaré aux journalistes le général Charles Flynn, commandant de l’armée américaine dans le Pacifique, en septembre. “Et il y a beaucoup de terrains restreints ici.”

Cela ne signifie pas que « les véhicules doivent être adaptés à des théâtres individuels », a noté le Conseil scientifique de l’armée. Mais si l’armée veut sérieusement se préparer au conflit dans le Pacifique, les véhicules de combat de cinquième génération – ceux qui remplacent les véhicules de combat d’infanterie Abrams et Bradley – devront être suffisamment légers pour être facilement transportables et approvisionnés par voie maritime et aérienne.

Cette description ne s’applique guère à la force blindée actuelle de l’armée, qui a été conçue pour combattre des masses de chars soviétiques alors qu’ils chargeaient à travers la brèche de Fulda entre l’Allemagne de l’Est et l’Allemagne de l’Ouest.

Même le meilleur char est inutile s’il ne peut pas atteindre le champ de bataille. Le Conseil scientifique de l’armée cite un jeu de guerre du Centre d’analyse de l’armée qui « a démontré la valeur des blindés dans la défense de Taiwan, mais les difficultés de déploiement et de maintien en puissance ont empêché l’arrivée de blindés américains en nombre suffisant avant que la Chine ne soit mise devant le fait accompli ».

Fin de l’ère Abrams

Un char américain Abrams qui, selon les responsables irakiens, a été détruit lors de combats au sud de Bagdad en avril 2003. KARIM SAHIB/AFP via Getty Images

Indépendamment du pivotement de l’Amérique vers le Pacifique, les jours d’Abrams étaient comptés.

Le M1 est vulnérable aux drones ainsi qu’aux missiles antichar d’attaque supérieure, et son blindage pourrait être pénétré par les canons de 125 mm des chars russes T-90 et chinois Type 99, a découvert le Conseil scientifique de l’armée. Trop d’Abrams sont mis à l’écart par des problèmes de maintenance, mais même s’il y en avait suffisamment, “le M1 de 70 tonnes ou plus n’est pas tactiquement, opérationnellement ou stratégiquement mobile”, indique le rapport.

Moderniser les chars avec de nouvelles technologies, telles que la robotique et l’automatisation, serait aussi inutile que d’espérer que « les nouvelles technologies amélioreront au maximum un véhicule commercial des années 1980 », affirme le rapport. Intégrer une nouvelle technologie à un char vieillissant ne contribuerait pas non plus à contrecarrer les progrès des missiles guidés antichar, tels que le Red Arrow 12 chinois.

Pourtant, les experts de l’armée ne croient pas non plus que les chars robotisés autonomes constitueront une alternative viable d’ici 2040. Cela signifie que le char américain de nouvelle génération devra être un véhicule habité plus léger que l’Abrams mais offrant une meilleure protection contre les menaces avancées.

Menaces sur la domination du char Abrams sur le champ de bataille, selon le Conseil scientifique de l’armée. Le Conseil scientifique de l’armée

Le Conseil scientifique de l’armée a évalué diverses alternatives. Un char de 60 tonnes avec un canon de 130 mm et un équipage de trois personnes ? Pas assez mobile. Un char léger de 40 tonnes avec un canon lourd ? Pas assez de protection. L’étude semblait intriguée par un concept « d’ailier robotique » d’un véhicule de 30 tonnes, armé d’un missile à hypervitesse, qui accompagnerait les chars habités.

L’armée a passé deux décennies à rechercher des blindages de nouvelle génération, remontant au Débâcle du futur système de combat du début des années 2000. Les projets actuels incluent le XM30 – un remplacement pour le Bradley qui pèse plus de 50 tonnes – et le 40 tonnes Réservateur M10, qui peut ou non être considéré comme un char léger. Reste à savoir si ces véhicules répondront aux exigences du Pacifique et de l’Europe.

De manière significative, le rapport note que les capacités analytiques, telles que la modélisation et la simulation, qui ont guidé le processus de conception du M1, ne sont désormais « pas disponibles » pour le développement d’un char de nouvelle génération.

Les études réalisées au cours du développement du M1 « se sont largement appuyées sur des analyses pour étayer leurs conclusions et recommandations », indique le rapport. “Une telle capacité n’existe pas ou peu aujourd’hui.”

