L’armée américaine a aidé à former certains des suspects colombiens à l’assassinat du président haïtien, admet le Pentagone — RT USA News

Un lien supplémentaire entre le gouvernement américain et les suspects de l’assassinat du président haïtien Jovenel Moise la semaine dernière est apparu, le Pentagone ayant admis que certains des meurtriers présumés avaient reçu une formation militaire américaine.

« Un examen de nos bases de données de formation indique qu’un petit nombre de Colombiens détenus dans le cadre de cette enquête avaient participé à des programmes de formation et d’éducation militaires américains, alors qu’ils étaient membres actifs des forces militaires colombiennes. a déclaré jeudi un porte-parole du Pentagone, le lieutenant-colonel Ken Hoffman.





La déclaration de Hoffman, qui a été rapportée pour la première fois par le Washington Post, n’a pas précisé le nombre de suspects ayant suivi une formation aux États-Unis. Des responsables haïtiens ont déclaré qu’un groupe de 28 mercenaires étrangers, dont des Colombiens et deux haïtiens-américains, a tué Moise dans sa résidence privée aux petites heures du matin du 7 juillet. Au moins 13 des Colombiens avaient servi dans l’armée de la nation sud-américaine et retraité entre 2018 et 2020.

La dernière révélation fait suite à des informations lundi selon lesquelles au moins un des assassins présumés était un informateur de la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis et plusieurs autres pourraient avoir des liens avec le FBI. Dimanche, un médecin d’origine haïtienne basé en Floride, Christian Emmanuel Sanon, a été arrêté en Haïti, soupçonné d’avoir aidé à commanditer l’assassinat.





Washington a fourni plus de 200 millions de dollars d’aide à la Colombie chaque année de ce siècle, dont plus de 800 millions de dollars au cours de son dernier exercice. Une grande partie de l’aide est allée à l’armée et à la police colombiennes. Le Pentagone a formé des milliers de soldats de Colombie et d’autres pays d’Amérique latine et des Caraïbes.

« Cette formation met l’accent et promeut le respect des droits de l’homme, le respect de l’état de droit et les militaires subordonnés à des dirigeants civils démocratiquement élus. dit Hoffmann.

Mais les utilisateurs des médias sociaux ont remis en question la sagesse des programmes de formation, soulignant une série d’élèves qui ont fait beaucoup de mal, dont un Saoudien qui a tiré sur une base de la marine de Floride en 2019, les agents saoudiens qui ont tué le journaliste Jamal Khashoggi en 2018, et d’innombrables combattants islamistes au Moyen-Orient.

« Parlez-moi encore une fois de la façon dont la formation et l’assistance militaires américaines à l’étranger sont un outil essentiel pour la consolidation de la paix et de la sécurité » a déclaré la militante anti-guerre Kate Kizer.

La DEA a nié toute implication dans l’assassinat, affirmant qu’aucun des suspects n’agissait en son nom. Le FBI participe à l’enquête sur le meurtre de Moise.

