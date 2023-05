L’armée allemande va vendre des tonnes de papier toilette

La Bundeswehr a décidé de jeter l’inventaire qui ne correspond pas aux nouveaux distributeurs

L’armée allemande vend aux enchères près de 10 000 rouleaux de papier toilette qui ne conviennent pas aux nouveaux distributeurs dans les installations de la Bundeswehr, ont rapporté lundi les médias locaux.

Selon une publication sur la plateforme d’enchères en ligne Vebeg, reprise par la chaîne de télévision allemande RTL, la Bundeswehr propose un total de 12 palettes de papier toilette stockées dans 360 boîtes d’un poids de transport de plus de 3 tonnes.

Bien que l’on ne sache pas exactement quand l’annonce a été publiée, l’enchère devrait durer jusqu’au 31 mai. L’enchérisseur gagnant pourra récupérer le papier toilette, qui a été produit par la société suédoise Tork, à la caserne militaire de la ville de Wesel, non loin de Munster dans le nord-ouest du pays.

Les acheteurs potentiels devront s’inscrire auprès du département militaire où l’inventaire est stocké avant de venir sur les lieux pour le récupérer ou le voir, lit-on dans l’annonce.

L’armée allemande a déclaré à RTL que la vente était due au remplacement des distributeurs de papier toilette des installations sanitaires de la Bundeswehr par des pièces fabriquées par une autre entreprise.

« Cependant, le papier toilette de la première entreprise ne peut pas être utilisé dans un distributeur d’hygiène universel », a déclaré un porte-parole de la Bundeswehr au média.

Selon RTL, l’armée allemande a également mis en vente des toners d’imprimantes, des bureaux et des ordinateurs portables.

L’état des stocks d’armes et d’autres équipements et équipements de la Bundeswehr est un sujet de préoccupation en Allemagne. En mars, Eva Hogl, qui est commissaire parlementaire du pays pour les forces armées, a affirmé que la Bundeswehr « a trop peu de tout et il en a encore moins depuis le 24 février 2022 », se référant au moment où la Russie a commencé sa campagne militaire en Ukraine. Depuis lors, Berlin a fourni un soutien militaire et économique massif à Kiev.

Elle a noté que l’armée allemande manquait également « des toilettes fonctionnelles, des douches propres… des installations sportives intérieures, des cuisines pour les troupes… et enfin et surtout, l’internet sans fil. »

Hogl a également souligné que le gouvernement n’avait dépensé aucune partie de l’argent d’un fonds de défense spécial de 100 milliards d’euros (108 milliards de dollars) créé l’année dernière à la lumière du conflit en Ukraine.