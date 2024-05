Le ministère de la Défense a reconnu les manquements à la commission parlementaire du budget, a rapporté le média.

L’armée allemande ne dispose pas de suffisamment d’uniformes, de gilets pare-balles ou de casques pour son personnel, a rapporté Bild, citant un document du ministère de la Défense. Selon le rapport, le ministère reconnaît que ces articles sont cruciaux pour les capacités de combat des troupes.

Suite au déclenchement du conflit ukrainien en février 2022, le chancelier allemand Olaf Scholz a dévoilé un ambitieux plan de refonte militaire, visant à renforcer les rangs de la Bundeswehr et à moderniser son matériel et ses équipements.

Malgré l’engagement du gouvernement à consacrer quelque 100 milliards d’euros à cette fin, un rapport annuel de la commissaire parlementaire à la Bundeswehr, Eva Hoegl, indiquait en mars 2024 qu’aucune amélioration significative n’avait été réalisée au cours des deux années qui ont suivi.

Citant un document du ministère de la Défense, Bild a rapporté vendredi que sur 72 200 uniformes de combat commandés l’année dernière, seuls 58 850 ont été effectivement livrés, ce qui représente un déficit de 18,5 %.















Le déficit est encore pire en ce qui concerne les gilets pare-balles, avec 81 000 articles livrés, alors que 105 000 ont été commandés, selon le média. Il ajoute que la situation est la même pour les casques et les sacs à dos.

Pendant ce temps, la Bundeswehr manque également de lunettes spéciales pour intensifier l’image, un lot étant plutôt livré à l’armée israélienne.

Le ministère de la Défense a fourni aux législateurs toute une série d’excuses et d’explications, notamment la faillite d’un fournisseur et un nombre inhabituellement élevé d’arrêts de travail chez un autre, selon Bild.

Le média a cité un officier allemand anonyme affirmant toutefois que tout problème d’approvisionnement était généralement dû à « enrobé d’explications intéressantes le plus longtemps possible. »

Dans un autre rapport publié en mars, le commissaire parlementaire de la Bundeswehr, Hoegl, a averti que l’armée était confrontée à un problème « manque de matériel, des gros équipements aux pièces de rechange », avec une situation exacerbée par le don de matériel militaire par l’Allemagne à l’Ukraine.

Le responsable a conclu que la Bundeswehr « il y a encore trop peu de tout » et « On est encore loin d’améliorations substantielles. » Elle a également tiré la sonnette d’alarme sur le fait que les forces armées allemandes « Vieillir et rétrécir » et que le taux d’abandon est « toujours très élevé. »

Dans ce contexte, le ministre de la Défense Boris Pistorius a révélé en avril que les hauts gradés allemands « ont considéré que le service militaire obligatoire serait réintroduit » – plus d’une décennie après son abolition en 2011.