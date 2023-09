L’armée allemande investit des millions dans « l’environnement » de l’IA pour des tests d’armes qui pourraient changer le combat à jamais

L’Allemagne a investi massivement dans ce qui, selon les responsables, les aidera à trouver l’avenir du combat grâce à une zone d’entraînement virtuelle à l’intelligence artificielle (IA) que certains ont surnommée un « métaverse » militaire.

« Nous sommes en concurrence avec les plus grands du secteur », a écrit Gary Schaal, chef de projet GhostPlay et professeur à l’université Helmut Schmidt de Hambourg, dans un communiqué de presse. « Notre [Unique Selling Point]: l’agilité et la capacité à montrer rapidement des résultats. »

Le développeur 21strategies a rassemblé un mélange de start-ups et d’universitaires de la défense pour créer le champ de bataille virtuel GhostPlay, qui permet aux développeurs de tester différentes armes et systèmes dans un environnement sans risque.

Le ministère allemand de la Défense a financé le projet dans le cadre d’un programme de dépenses COVID-19 de 500 millions d’euros (540 millions de dollars) destiné à aider à relancer le secteur de défense de haute technologie du pays, a rapporté Defense News.

Le site Web GhostPlay décrit la plate-forme comme un « environnement de simulation de prise de décision basée sur l’IA à la vitesse d’une machine ».

« De nouveaux plans d’action supérieurs peuvent être développés en simulant des scénarios de bataille militaire complexes », la société a écrit. « En conséquence, la flexibilité et la supériorité peuvent être obtenues aux niveaux stratégique, tactique et opérationnel. »

Les simulations peuvent créer des conditions « imprévisibles » pour améliorer la rigueur des tests et la profondeur de la préparation de la planification militaire, ont indiqué les développeurs.

L’un des aspects clés qui distinguent le programme réside dans l’utilisation d’algorithmes de « troisième vague », qui, selon Yvonne Hofstetter, PDG de 21strategies, créent une prise de décision plus « humaine » à partir des unités simulées.

Elle a expliqué que les algorithmes de la deuxième vague optimisent ou accélèrent simplement la prise de décision, mais que la troisième vague contribuera à créer de nouvelles situations et à déterminer de nouvelles actions.

La plateforme cherche également à recréer des environnements « jusqu’à la dernière feuille », selon Hofstetter, ce que GhostPlay réalise en agrégeant des photos satellite et des bases de données locales sur tout, depuis l’habitation jusqu’à la végétation.

« Il y a suffisamment d’informations… c’est plutôt effrayant, vraiment », a déclaré Hofstetter.

L’exercice le plus prometteur que la plateforme a récemment exploré porte sur la meilleure façon d’optimiser les tactiques d’essaim, en particulier les munitions errantes. Le Bureau du développement de l’armée a collaboré avec la plateforme précisément en raison de sa capacité à recréer des environnements détaillés dans lesquels les munitions seraient déployées.

Selon un communiqué de presse de Hensoldt, une société multinationale qui finance la plateforme GhostPlay, « Afin de permettre la mise en œuvre optimale de systèmes de défense très complexes, nous devons maîtriser l’intelligence artificielle dans toute sa gamme… à cette fin, nous développons de nombreux Compétences en IA en interne et les compléter de manière très ciblée. »