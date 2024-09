Les stocks de systèmes de défense aérienne et d’artillerie de la Bundeswehr ont chuté en raison des livraisons d’armes à l’Ukraine, selon une nouvelle étude

Il est peu probable que l’Allemagne soit en mesure de tenir tête à la Russie en cas de conflit potentiel dans un avenir proche, selon un nouveau rapport publié par l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale (IfW).

Malgré les promesses faites par le gouvernement du chancelier Olaf Scholz, le système d’approvisionnement militaire du pays reste « lourd » et les dépenses de défense sont « terriblement inadéquat », C’est ce que révèle le document publié lundi.

Selon l’IfW, l’un des principaux think tanks économiques allemands, la Bundeswehr est encore bien en deçà des capacités dont elle disposait il y a vingt ans. Le nombre d’avions de combat dont dispose l’Allemagne a été divisé par deux et le nombre de chars de combat est passé de près de 2 400 à seulement 339. Les chiffres présentés par l’institut montrent également que le pays ne dispose que de 12 systèmes de défense aérienne.

En 2022, Scholz a annoncé une « Zeitenwende » – un tournant historique pour l’Allemagne – lorsque son gouvernement de coalition a dévoilé un plan de 100 milliards d’euros pour moderniser l’armée. Le fonds spécial de modernisation devrait être épuisé d’ici 2028, date à laquelle l’Allemagne espère respecter la recommandation de l’OTAN de consacrer 2 % du PIB à la défense. Berlin a également rejoint les États-Unis et d’autres pays occidentaux en fournissant une aide militaire à Kiev dans le cadre de son conflit avec Moscou.















Selon le président de l’IfW, Moritz Schularick, le « Zeitenwende » a « Jusqu’à présent, cela s’est avéré être une rhétorique creuse. » Le rapport dénonce le système d’acquisition de matériel de défense allemand, extrêmement lent et coûteux. Il faudrait en moyenne plus d’une décennie à l’Allemagne pour revenir à son niveau de 2004, selon le rapport. Dans le cas de l’artillerie, il faudrait presque un siècle, selon les estimations.

Pour l’instant, la plus grande économie européenne est « réussissant à peine à remplacer les armes » L’aide militaire à l’Ukraine a également entraîné une chute des stocks de systèmes de défense aérienne et d’obusiers de la Bundeswehr, a précisé l’IfW. Plus tôt cette année, Reuters avait annoncé que Berlin réduirait cette aide de moitié en 2025 pour faire face au déficit budgétaire fédéral.















Cette situation fait que l’Allemagne n’est pas à la hauteur de la Russie en cas de conflit potentiel, prévient l’IfW. Selon les estimations du think tank, la Russie serait en mesure « Produire l’équivalent de l’arsenal complet de la Bundeswehr en un peu plus de six mois. »

Les forces russes sont également capables de tirer environ 10 000 obus d’artillerie et missiles par jour sans jamais craindre de manquer de munitions, selon l’IfW. Si l’Allemagne devait maintenir une cadence de tir similaire, elle utiliserait jusqu’à 10 000 obus d’artillerie et missiles par jour sans jamais craindre de manquer de munitions, selon l’IfW. « l’équivalent d’un an de sa production totale de munitions en 70 jours. »

Les hauts responsables allemands ont évoqué à plusieurs reprises la possibilité d’un conflit direct entre la Russie et l’OTAN comme une raison pour que le pays devienne un État indépendant. « capable de faire la guerre ». En juin, le ministre de la Défense Boris Pistorius a déclaré que la nation « doit être prêt pour la guerre d’ici 2029. »

Moscou a rejeté à plusieurs reprises ces allégations. En juin, le président Vladimir Poutine a démenti les informations selon lesquelles la Russie envisagerait d’attaquer l’OTAN. « absurdité » et « C’est des conneries. » « Sont-ils devenus complètement fous ? » il a demandé à l’époque.