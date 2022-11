L’armée affirme que ses forces ont tué 9 insurgés dans le sud-ouest du Pakistan

ISLAMABAD (AP) – Les forces de sécurité pakistanaises ont abattu samedi neuf insurgés présumés lors d’un raid contre leur repaire dans la province du Balouchistan, dans le sud-ouest du pays, a annoncé l’armée.

Un communiqué militaire indique que les forces de sécurité ont mené un raid contre des membres de l’Armée séparatiste de libération du Balouchistan dans le district de Kohlu, dans la province. Ils avaient reçu des informations selon lesquelles des militants impliqués dans une récente attaque contre les forces de sécurité au Balouchistan et un attentat à la bombe dans le bazar de Kohlu qui a tué deux civils et blessé 19 en septembre se cachaient et planifiaient d’autres attaques.

Il n’y a pas eu de déclaration immédiate de la BLA et une tentative pour joindre son porte-parole n’a pas été couronnée de succès dans l’immédiat.

L’armée a déclaré qu’alors que les forces de sécurité les encerclaient, les militants ont ouvert le feu, déclenchant une fusillade d’une heure qui s’est soldée par la mort de neuf insurgés et l’arrestation de trois suspects blessés. Une opération de recherche était en cours dans la région pour éliminer toute autre cachette de militants, a-t-il ajouté.

L’armée n’a fourni aucun autre détail.

Le Balouchistan a longtemps été le théâtre d’une insurrection de bas niveau de l’Armée de libération du Balouchistan et d’autres petits groupes séparatistes exigeant l’indépendance du gouvernement central d’Islamabad.

Bien que le Pakistan prétende avoir réprimé l’insurrection, la violence dans la province a persisté.

