L’arme secrète pour remporter une Presidents Cup (ou une Ryder Cup) ? Regardez les caddies

MONTRÉAL — Lorsqu’Austin Kaiser arrive à une étape du circuit de la PGA, il commence par faire ses devoirs : il parcourt chaque centimètre du parcours pour son joueur, Xander Schauffele. Il parle peut-être à quelques autres caddies en cours de route, bavardant avec un ou deux amis tout en prenant des notes et en cartographiant les greens dans son carnet de distances. Mais si Kaiser trouve quelque chose — une distance particulière qui pourrait être utile, une information pertinente sur le casse-tête des 18 trous qui l’attend —, il résiste à l’envie de le partager. Kaiser, qui a maintenant remporté deux tournois majeurs, a appris à garder le silence.

« Xander dit : « N’aide personne ! » », explique Kaiser. « C’est un avantage concurrentiel. Si nous jouons dans un tournoi majeur et que j’ai des informations qui peuvent les aider à nous battre, pourquoi ferais-je ça ? »

Le processus de réflexion de Kaiser est explicite et commun chez les caddies de haut niveau. Mais cet état d’esprit est perdu une semaine par an.

Cette semaine, à la Presidents Cup (et à la Ryder Cup les autres années), 24 golfeurs individuels ont soudainement la chance de faire partie de deux équipes de 12 joueurs. Et cela signifie que leurs caddies en font de même.

Personne n’est payé. Personne ne gagne de points OWGR. Pendant une semaine, 12 joueurs tentent de battre l’équipe adverse et pour y parvenir, ils doivent se donner à fond dans une seule unité opérationnelle. C’est difficile parce que les golfeurs sont programmés pour être des athlètes individuels depuis leur plus jeune âge. Mais s’ils ne s’unissent pas, cela se termine rarement bien, comme l’histoire l’a montré.

Les 12 caddies de ces équipes jouent un rôle important dans cette quête d’unité qui dure toute la semaine. Dans la plupart des événements par équipes, les caddies ont même leur propre « capitaine caddie » qui agit comme chef de file du groupe. Il s’agit généralement du caddie actuel du capitaine, mais en raison des inquiétudes concernant la convalescence de Fluff Cowan, 76 ans, après une opération de remplacement de la hanche et sa capacité à utiliser le texte de groupe, Kaiser a assumé un rôle plus important.



Lors d’une compétition par équipes, les 12 joueurs ne se contentent pas de parcourir le parcours côte à côte, ils le parcourent ensemble, en partageant leurs observations et en échangeant leurs opinions sur la façon de jouer chaque trou. Lorsqu’ils obtiennent l’emplacement des drapeaux pour les jours de compétition, ils se réunissent à l’hôtel de l’équipe et étudient la feuille, vert par vert, en discutant des meilleurs endroits que leurs joueurs doivent « rater ». Ensuite, des paires de coups alternés sont publiées et les caddies associés unissent leurs forces et collaborent avec les statisticiens de l’équipe pour déterminer où placer chaque joueur sur chaque trou.

« Chaque semaine, lors d’un tournoi, je rencontre quelques caddies avec qui je peux parler du parcours de golf, mais maintenant, nous avons 12 des meilleurs caddies du monde qui nous donnent leur avis sur la façon de jouer », explique Joe Greiner, le caddie de longue date de Max Homa.

« La plupart du temps, c’est vous et votre gars qui jouez. C’est tout », explique Paul Tesori, le caddie de Tom Kim et ancien caddie de Vijay Singh et Webb Simpson. « Mais dès que vous êtes nommé dans l’une de ces équipes, l’atmosphère est complètement différente. »

L’équipe a toujours été active au-delà des joueurs. Mais pendant de nombreuses années, l’importance des caddies à la Ryder Cup et à la Presidents Cup a été négligée, ou réduite à un spectacle secondaire, comme la bagarre entre Joe LaCava et Rory McIlroy entre Marco Simone ou la décision malheureuse de Tesori de porter un chapeau avec l’inscription « Tiger Who ? » lors du match simple de Singh à la Presidents Cup en 2000.

Maintenant, la tendance commence à changer.

Ce printemps, John Wood, caddie vétéran et commentateur de parcours pour NBC, a reçu un appel du PDG de la PGA of America de l’époque, Seth Waugh. Au téléphone, Waugh a décrit un nouveau rôle en cours de création pour l’organisation américaine de la Ryder Cup : celui de directeur d’équipe. « Je vous jure que ma première pensée a été : « Oh mon Dieu, c’est trop cool ! Ils ont suffisamment d’estime pour moi pour me demander quelques noms que je recommanderais pour ce poste » », raconte Wood.

Quelques coups de téléphone plus tard, Wood a appris la nouvelle : le poste lui revenait. Il était à la fois déconcerté et honoré. « Il n’y a rien, et je dis bien rien, dans ma carrière professionnelle qui m’ait autant passionné que la Ryder Cup », a déclaré Wood.

Après plus de 20 ans de carrière en tant que caddy pour des joueurs comme Mark Calcavecchia et Hunter Mahan, Wood a été choisi pour jouer un rôle essentiel dans l’un des plus grands événements du sport. À partir de la Ryder Cup 2025 à Bethpage Black, Wood travaillera directement avec l’équipe américaine, y compris le capitaine Keegan Bradley, ses vice-capitaines et les joueurs, sur toutes les « questions stratégiques et opérationnelles » liées à la compétition, selon la PGA of America.

C’est un rôle énorme. Et c’est un indicateur important de la valeur que des personnalités comme Wood représentent pour le vivier de golf des équipes américaines.

Au Royal Montréal, les joueurs et les caddies partagent un vestiaire et une salle d’équipe. Ils sont ensemble sur le terrain de golf et ils sont ensemble lorsqu’ils retournent à leur hébergement pour décompresser. Ils passent toute la semaine en équipe. Lors de la Ryder Cup 2023 au Marco Simone, il y avait des chambres séparées pour les caddies et les joueurs à l’hôtel de l’équipe. Greiner dit qu’il était à 30 mètres de Homa la plupart des nuits à Rome, mais les deux s’envoyaient des textos depuis leurs espaces respectifs.

« L’un des avantages de la Presidents Cup, c’est qu’il y a une salle USA à l’hôtel réservée aux joueurs et aux caddies, et c’est là que nous dînons, jouons au ping-pong et nous détendons », explique Greiner. « Parfois, dans ce jeu, quand tout le monde est loin du parcours de golf, tout le monde se détend et on voit mieux la personnalité de chacun quand on est tous dans la même pièce. (Rome) était très étrange, pour être honnête. »



Joe Greiner participe à sa troisième épreuve par équipe en tant que caddie de Max Homa. (Minas Panagiotakis / Getty Images)

Jusqu’à présent, le nouveau poste de Wood en tant que manager d’équipe a montré des signes positifs pour l’intégration des caddies : il semble de plus en plus que la configuration à Bethpage s’inspirera de la configuration de la Presidents Cup de cette semaine.

« Nous ne pouvons pas faire de demandes, nous sommes des caddies. Nous avons donc demandé à Wood de le faire pour nous », explique Kaiser. « Il a déjà parlé à Keegan, et Keegan a dit : « Nous allons créer une salle d’équipe unique. Nous allons en faire la salle la plus unifiée de tous les temps. »

Le premier indice du traitement réservé aux caddies lors des épreuves par équipes se produit lorsque chaque participant reçoit un e-mail dans sa boîte de réception avant la compétition. On lui demande sa taille de vêtements et de chaussures. « Les caddies ne reçoivent jamais ce genre de questions », explique Tesori.

Ensuite, leur voyage est pris en charge et leurs chambres d’hôtel sont prises en charge. Lors des événements réguliers du PGA Tour, les caddies sont responsables de toute leur logistique et de leurs dépenses. L’hébergement fourni lors d’un événement d’équipe peut donner l’impression d’entrer dans un monde entièrement nouveau, un poids enlevé de leurs épaules. Au lieu de quitter le parcours seuls à la fin d’une journée de tournoi extrêmement longue, les caddies de la Presidents Cup de cette semaine retourneront dans un espace partagé avec des passionnés de golf partageant les mêmes idées, prêts à échanger des histoires et à décortiquer le drame de la journée. Il n’est pas rare qu’un caddie, craignant que son joueur ait entendu le même message de sa part tant de fois qu’il ait perdu son impact, demande à un pair de lui transmettre un petit conseil le lendemain.

Les caddies expérimentés sont souvent fiers de partager leurs souvenirs des coupes précédentes et d’orienter les débutants dans la bonne direction. C’est aussi une excellente occasion d’apprendre. Que vous en soyez conscient ou non, être caddie lors d’un événement d’équipe signifie un accès illimité à certains des esprits les plus brillants du jeu. Plusieurs caddies citent Wood et Ted Scott comme des voix influentes qui se démarquent.

Bien sûr, la nature transitoire du métier de caddie signifie que les meilleurs se retrouvent souvent dans une équipe une année et dans une autre l’année suivante.

Près de 20 ans après le match en simple entre Singh et Woods, Woods a été capitaine de la Presidents Cup 2019. Tesori était cette fois le caddy des Américains, pour Webb Simpson. Lorsqu’il s’est présenté pour les photos de l’équipe américaine, Woods portait un chapeau sur lequel étaient griffonnés « Paul Who ? » et « 2 and 1 ».

Woods a toujours reconnu les avantages de l’intervention du caddie au sein de l’équipe. En tant que capitaine, il s’approchait fréquemment des joueurs, hors de portée de voix, et leur posait toutes sortes de questions : comment se porte ce joueur ? Pourquoi ces deux joueurs ne veulent-ils pas jouer ensemble ?

Woods savait que l’avantage de 12 caddies professionnels travaillant ensemble n’était pas à négliger. Comme les événements passés l’ont démontré, les caddies sont tout aussi investis dans le résultat de ces compétitions par équipes que les joueurs. Et la raison derrière cette tendance est on ne peut plus compréhensible.

« Nous n’aimons pas perdre non plus », déclare Kaiser. « Nous sommes en fait des golfeurs qui n’ont pas réussi. Nous vivons par procuration à travers nos joueurs. »

