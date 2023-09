L’arme secrète canadienne de 7 pieds 4 pouces, Zach Edey, se cache à la vue de tous

Zach Edey n’a jamais voulu être caractérisé par sa taille, qui est désormais de sept pieds quatre pouces.

Ainsi, lorsqu’il était enfant, il a abandonné le basket-ball pour pratiquement tous les autres sports, y compris la crosse, le football, le tennis, le hockey et finalement le baseball, où il était un lanceur avec des rêves de ligue majeure.

Un été au lycée, le bras d’Edey a commencé à aboyer un peu et un ami lui a suggéré de venir à un match de basket-ball récréatif. Il a fallu un peu de persuasion, mais finalement Edey a accepté de se rendre sur le terrain comme forme d’entraînement croisé et de conditionnement.

Il est devenu accro après un entraînement.

« Il est rentré à la maison et il était excité », se souvient sa mère, Julia. « Il m’a dit : ‘C’était vraiment amusant.’ Et j’ai dit : « Qu’avez-vous fait, les gars ? J’étais tout excité pour lui. Il a dit : « Nous avons mené des suicides. » Et je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, tu penses c’est amusant?' »

Edey, de Toronto, est désormais le joueur de l’année en titre de la NCAA pour les Purdue Boilermakers et entame sa saison senior cet automne. Le joueur de 21 ans est également membre de l’équipe nationale masculine senior du Canada, qui entame vendredi le deuxième tour de la Coupe du monde.

Bien qu’il n’ait joué que 19 minutes en trois matchs à Jakarta, en Indonésie, Edey a totalisé 14 points sur un tir parfait de 7 sur 7. Lors de l’un de ses tout premiers jeux, il s’est tenu droit et a bloqué un garde français dans la peinture, incitant l’annonceur de Sportsnet, Dan Shulman, à s’exclamer « vous ne pouvez pas enseigner à sept pieds quatre ».

Ironiquement, cependant, Edey est passé inaperçu pendant la majeure partie de sa vie. Malgré son succès dans la NCAA, il est principalement projeté comme un choix de deuxième ronde dans la NBA en raison de préoccupations concernant la vitesse de ses pieds dans une ligue désormais dominée par les gardes.

Il y a deux ans, il était le dernier membre d’Équipe Canada lors des qualifications olympiques de la dernière chance à Victoria. Pendant ce temps, le centre tchèque Ondrej Balvin a dominé avec 19 rebonds alors que le Canada était contrarié à domicile.

REGARDER | Triano est convaincu que le Canada « réussira » à la Coupe du monde :

« Je suis convaincu qu’ils réussiront bien à la Coupe du monde FIBA ​​» : Jay Triano, ancien entraîneur canadien de basketball masculin L’ancien entraîneur canadien de basketball masculin, Jay Triano, exprime ses réflexions sur l’équipe canadienne de basketball masculin. Il pense que l’équipe a l’effectif nécessaire pour aller loin à la Coupe du Monde FIBA ​​et se qualifier pour les Jeux olympiques.

« Vous avez du talent ici »

Edey a été découvert pour la première fois au sein de la communauté du basket-ball par un jeune de 12 ans. Sur ordre de sa mère, Ethan Massiah s’est approché d’Edey pendant une pause de jeu et lui a dit qu’il devait rencontrer son oncle Vidal.

Vidal Massiah a été capitaine de l’équipe senior canadienne en 2004 et 2005. Il a joué dans la NCAA et à l’étranger, mais n’a jamais atteint la NBA. Après sa carrière de joueur, Massiah a décidé de redonner à sa communauté en étant entraîneur et a fondé la Northern Kings Academy.

Massiah a envoyé un long rapport de dépistage à l’entraîneur-chef de Purdue, Matt Painter, lors du recrutement universitaire. (Soumis par Vidal Massiah)

C’est ce qui a conduit Ethan à saisir le numéro de téléphone d’Edey – en fait, le numéro de téléphone de la mère d’Edey – et à le transmettre à sa mère Tanya, qui l’a envoyé à Vidal.

« Nous sommes dans un monde de recherche de talents. Et personne ne connaissait Zach », a déclaré Vidal Massiah. « Donc c’était comme, OK, eh bien, nous ne ratons probablement pas grand-chose. Personne n’a entendu parler de ce gamin. Vous ne savez pas vraiment quelle est sa taille, mais vous savez quoi, je vais l’appeler et nous Je verrai où ça va.

Mais Julia Edey n’a pas décroché le téléphone. Elle n’a rappelé que quelques mois plus tard, car Zach était toujours engagé dans le baseball.

Finalement, Massiah et Julia Edey, elle-même une ancienne joueuse du secondaire qui mesure six pieds trois pouces, se sont croisés lors de l’un des matchs de Zach.

« Il a dit : ‘Vous avez du talent ici' », se souvient Julia. « Et je me souviens de l’avoir regardé et d’avoir dit : ‘OK, mais c’est un joueur de baseball, donc c’est intéressant’. Mais il a dit : ‘Non, vous avez ici un talent NBA.’ … Et je viens de dire à Vi, je l’ai dit avec [some] langage coloré, mais j’ai dit : « Vous me faites peur. C’est super cool. Mais tu me fais peur.' »

Potentiel FIBA

L’avenir de Zach Edey dans la NBA reste à voir – il aurait pu participer au repêchage de juin dernier, mais a plutôt choisi de jouer sa dernière saison universitaire en tant que star avec un grand potentiel de gain NIL (nom, image et ressemblance) dans une équipe Purdue qui a été contrarié en tant que tête de série n°1 dans March Madness.

Les experts s’accordent à dire qu’il devrait être une force dans le jeu FIBA, où le côté physique est accru et où l’après-jeu reste valorisé.

« Je pense que c’est un animal complètement différent où, comme celui-ci, il s’agirait d’une prise de décision plus traditionnelle de haut niveau, de position, utilisant réellement votre avantage, quel qu’il soit. Ce jeu, le basket-ball FIBA, est plus tactique d’une certaine manière, n’est-ce pas ? Donc Je pense que de ce point de vue, il va être une star », a déclaré Massiah.

La simple présence d’Edey sur le terrain de Victoria aurait pu faire la différence dans cette défaite en prolongation contre les Tchèques, peut-être même propulser le Canada aux Jeux olympiques de Tokyo.

Au lieu de cela, quelques jours après avoir été exclu, il était déjà en Lettonie pour participer à la Coupe du Monde U-19. Edey a aidé le Canada à terminer troisième après une défaite serrée en demi-finale contre les États-Unis, et il a mené le tournoi avec 14,1 rebonds par match.

« Je pense que le baseball a aiguisé son esprit. Son père lui disait que le seul jeu important est le prochain ou le prochain lancer. Oubliez ce qui s’est passé. Oubliez si vous avez simplement retiré quelqu’un sur des prises ou si vous avez abandonné une maison. cours », a déclaré Julia.

REGARDER | Edey joue pour le Canada lors de la victoire en qualifications pour la Coupe du monde en 2022 :

Le centre de 7’4″ Zach Edey impressionne lors de la victoire éclatante du Canada contre les Îles Vierges américaines Zach Edey, 20 ans, de Toronto, a marqué 6 points lors de la victoire 113-67 du Canada contre les Îles Vierges américaines, alors que le Canada a terminé le premier tour des qualifications pour la Coupe du monde FIBA ​​avec une fiche parfaite de 6-0.

Aidé par un passé multisport

Massiah a également attribué à l’histoire du baseball et du hockey de Zach son tempérament de basket-ball.

« Il n’était pas un basketteur, mais c’était un athlète. … Et il avait un avantage compétitif, même lorsqu’il ne pouvait pas contribuer de manière majeure des deux côtés alors qu’il faisait partie de notre équipe », a-t-il déclaré.

« Sa voix, sa présence, son niveau d’engagement étaient autant de signes de ce gars qui est super compétitif. S’il perdait le match, Zach était énervé. Je veux dire, il était bouleversé, vous savez ? Il le verbaliserait. Il encouragerait son mes coéquipiers à faire mieux, à jouer plus fort. »

Sur le terrain, les compétences d’Edey sont également ancrées dans d’autres sports. Son jeu de jambes gracieux est peut-être le produit du fait qu’il a été un joueur de sept pieds sur patins pendant tant d’années. Son tir franc, bon pour un grand homme, suppose Massiah, peut provenir de sa précision en tant que lanceur.

Le moment n’est pas tout à fait venu pour Edey de montrer ces traits alors que le Canada fredonnait tout au long de la première ronde de la Coupe du monde,

Mais si et quand l’entraîneur-chef Jordi Fernandez regarde dans sa direction, vous pouvez être sûr qu’Edey sera prêt.